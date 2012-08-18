'Saldırırsa İsrail'i cehenneme çeviririz'

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'i füze saldırısı düzenlemekle tehdit etti. İsrail'in müdahalesi durumunda karşılık vereceklerini kaydeden örgüt lideri, "Bazı hedefleri vuracak füzelere sahibiz, yüzbinlerce İsrailli'nin hayatını cehenneme çevirebiliriz" dedi.



İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah örgütüne müdahalede bulunabileceği yönündeki açıklamalara karşılık geldi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, ‘onbinlerce İsrailli’yi öldürecek roket saldırıları düzenleyecekleri’ tehdidinde bulundu.

Nasrallah, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e sert mesajlar gönderdi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yönelik saldırı olması halinde buna karşılık vereceklerini belirten Nasrallah, "Belirlediğimiz bazı hedefleri vuracak füzelere sahibiz. Yüzbinlerce İsrailli’nin hayatını cehenemme çevirebiliriz" dedi.

Bu saldırılarda ‘onbinlerce İsrailli’nin hayatını kaybedebileceğini’ belirten Nasrallah, belirledikleri hedefler konusunda açıklama yapmadı.