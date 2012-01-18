T24 LogoT24 Logo
Dünya

Saldırının mahiyeti araştırılıyor BRÜKSEL (A.A)

18 Ocak 2012 17:05

-Saldırının mahiyeti araştırılıyor BRÜKSEL (A.A) - 18.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında patlayan roketlerin bilinçli ya da bilinçsiz patlatıldığı ihtimalinin araştırıldığını söyledi. Brüksel'deki NATO karargahına girişinde AA muhabirine konuşan Davutoğlu, Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer ile telefonda görüştüğünü belirterek, ''Gerçekten bir roket saldırısı sözkonusu ama bu saldırının mahiyetiyle ilgili araştırmalar sürüyor'' dedi. Büyükelçilik yakınlarına roket düştüğünü ama fırlatılan bölgede bir aracın da infilak etmesinden hareketle bunun infilak sonucunda gerçekleştiği ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydeden Davutoğlu, Büyükelçi Demirer'in gelişmeyi Irak Ulusal Güvenlik Bakanı ile de görüştüğünü bildirdi. Davutoğlu, ''Her ne surette olursa olsun, büyükelçiliğimizin güvenliği Irak'ın, Irak hükümetinin güvencesi altındadır. Kendileriyle de Büyükelçimiz tarafından bu konu açık şekilde konuşuldu. Gerekli görülmesi durumunda tabi bizler de temas edeceğiz. Allah muhafaza eylesin, şu anda hiçbir yaralı veya bir zayiyat yok. Binada da herhangi bir hasar yok. Parçaların yola düştüğü anlaşılıyor. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde nihai tespit yapılacak. Bir saldırı mı, yoksa başka bir saldırı planlanırken tesadüfen gelişen bir olay mı bunların araştırılması yapılacak'' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ''Iraklı yetkililere gerekli mesajlar iletilmiştir. Bu çalışmaları yakından takip edeceğimiz aşikardır. Onlar da Türk büyükelçiliğinin güvenliğinin kendi güvenceleri altında olduğunu bir kez daha teyit etmişlerdir. Ve bu olayın arka planını araştırmayı sonuna kadar sürdüreceklerini bize ifade etmişlerdir. Iraklı yetkililerle temas halinde bu işin arka planını araştırmaya devam edeceğiz. Gelişmelere göre tavrımızı daha net bir şekilde ortaya koyma imkanı bulacağız ama şu ana kadarki süreçte hamdolsun herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Ne büyükelçiliğimiz çalışanlarına ne binamıza herhangi bir zarar verilmemiştir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24