-Saldırının mahiyeti araştırılıyor BRÜKSEL (A.A) - 18.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında patlayan roketlerin bilinçli ya da bilinçsiz patlatıldığı ihtimalinin araştırıldığını söyledi. Brüksel'deki NATO karargahına girişinde AA muhabirine konuşan Davutoğlu, Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer ile telefonda görüştüğünü belirterek, ''Gerçekten bir roket saldırısı sözkonusu ama bu saldırının mahiyetiyle ilgili araştırmalar sürüyor'' dedi. Büyükelçilik yakınlarına roket düştüğünü ama fırlatılan bölgede bir aracın da infilak etmesinden hareketle bunun infilak sonucunda gerçekleştiği ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydeden Davutoğlu, Büyükelçi Demirer'in gelişmeyi Irak Ulusal Güvenlik Bakanı ile de görüştüğünü bildirdi. Davutoğlu, ''Her ne surette olursa olsun, büyükelçiliğimizin güvenliği Irak'ın, Irak hükümetinin güvencesi altındadır. Kendileriyle de Büyükelçimiz tarafından bu konu açık şekilde konuşuldu. Gerekli görülmesi durumunda tabi bizler de temas edeceğiz. Allah muhafaza eylesin, şu anda hiçbir yaralı veya bir zayiyat yok. Binada da herhangi bir hasar yok. Parçaların yola düştüğü anlaşılıyor. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde nihai tespit yapılacak. Bir saldırı mı, yoksa başka bir saldırı planlanırken tesadüfen gelişen bir olay mı bunların araştırılması yapılacak'' ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ''Iraklı yetkililere gerekli mesajlar iletilmiştir. Bu çalışmaları yakından takip edeceğimiz aşikardır. Onlar da Türk büyükelçiliğinin güvenliğinin kendi güvenceleri altında olduğunu bir kez daha teyit etmişlerdir. Ve bu olayın arka planını araştırmayı sonuna kadar sürdüreceklerini bize ifade etmişlerdir. Iraklı yetkililerle temas halinde bu işin arka planını araştırmaya devam edeceğiz. Gelişmelere göre tavrımızı daha net bir şekilde ortaya koyma imkanı bulacağız ama şu ana kadarki süreçte hamdolsun herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Ne büyükelçiliğimiz çalışanlarına ne binamıza herhangi bir zarar verilmemiştir'' dedi.