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Saldırının emri Suriyeli Bahoz Erdal'dan geldi

Güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya çıktığı bilgisini verirken, kanlı eylemlerin arkasındaki ismin Suriyeli ter&

20 Ekim 2011 03:00


T24 - Güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya çıktığı bilgisini verirken, kanlı eylemlerin arkasındaki ismin Suriyeli terörist 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin olduğu iddia ediliyor.


Vatan gazetesinin bilgisine başvurduğu güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya çıktığı bilgisini verirken, kanlı eylemlerin arkasındaki ismin Suriyeli PKK'lı 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin olduğunu ifade ediyor. Bahoz Erdal'ın militanlara "Çukurca'da uzun zamandır büyük eylem olmadığı, büyük bir eylem yapılması ve ağır silahlar kullanılması"na dair sözleri bölgedeki güvenlik birimleri tarafından tespit edildi.


Güvenlik birimleri Eylül ayı içerisinde hazırladıkları raporlarda; terör örgütü mensuplarının Çukurça ilçesi Yapraklı Köyünden, Cevizli ve Çeltik köyleri istikametine 6 adet katırla bir adet doçka ve mühimmat dolu çuvallar götürdükleri bilgisini de iletti.


Eylül sonu istihbarat raporunda ise ; "Hakkari-Çukurca ilçe merkezinin karşısındaki bölgeye Kuzey Irak Zap kampından 200 adet havan sevk edildiği" bilgisi yer aldı. Saldırıda havan toplarının etkin bir biçimde kullanıldığı öğrenilirken ve ulaşan istihbarata rağmen saldırının gerçekleşmesi; alınan istihbaratların yeterli değerlendirmeye tabi tutulmadığı iddialarını da gündeme getirdi.



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