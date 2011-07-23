-SALDIRININ BİLANÇOSU ARTIYOR OSLO (A.A) - 23.07.2011 - Norveç polisi, dün başkent Oslo yakınlarındaki Utoya adasında İşçi Partisinin gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 85 olarak açıkladı. Oslo polis sözcüsü Trine Dyngeland, ''Adadaki silahlı saldırıda şu an için doğrulanan ölü sayısı 85'' dedi. Silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken vurulan kurbanları aramak için gölde kurtarma görevlilerinin su altı kameralarıyla arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Dyngeland, adada ateş açan ikinci bir kişi daha olduğunu düşünen bazı tanıkların bulunduğu yönündeki haberlerin sorulması üzerine de ''İkinci silahlı bir kişi olduğuna ilişkin somut bir bilgi yok ancak hiçbir olasılık göz ardı edilmiyor'' dedi. Polisin, bazı görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak ikinci bir silahlı saldırgan olup olmadığına ilişkin de araştırma yaptığı haberleri verilmişti. Norveç'te dün başkent Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen 7 kişinin öldüğü bombalı saldırı ile birkaç saat sonra Ütoya adasında düzenlenen 85 kişinin vurularak öldüğü saldırıdan da sorumlu tutulan, aşırı sağcı olduğu belirtilen bir Norveçli gözaltında bulunuyor.