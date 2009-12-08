Saldırının ayrıntıları netleşiyor

<p><span class="arabaslik">T24-</span> Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edildiği yer, kurulan pusunun ve sonrasındaki mücadelenin izlerini taşıyor. </p><p><a rel="nofollow" name="byLine">Teröristler askerlere pusu kurmak için 1.360 metre rakımlı tepede yer alan Sazak karakoluna bir kilometre uzaklıktaki virajı seçti. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">Saldırı saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Reşadiye ilçe merkezinden karakola dönen, yol devriyesi yapan askerleri taşıyan araç yoğun sis nedeniyle yavaş ilerliyordu. </a></p><p><a rel="nofollow" name="story"><br /></a></p><div id="Bölüm1" dir="ltr"><div id="Bölüm2" dir="ltr"><p><a rel="nofollow" name="content"><a rel="nofollow" name="byLine2"><b><b>VİRAJDA PUSU KURDULAR</b></b><br />Askeri araç, virajlı bölgede daha da yavaşlayınca teröristler pusu kurdukları yerden aracı taramaya başladı. </a></a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine3">Araçta bulunan 11 asker saldırıya karşılık verdi ancak bölgenin ormanlık olması nedeniyle teröristleri hedef almakta zorlanan askerlerin kaybı büyük oldu. 7 asker şehit oldu üç asker de yaralandı. </a></p></div></div><p><a rel="nofollow" name="story1"><br /></a></p><p><a rel="nofollow" name="content1"><a rel="nofollow" name="byLine4"><b><b>ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN</b></b><br />Pusuya düşen askerlerin karşılık verdiği bölgedeki boş kovanlardan anlaşılıyor. Yoldaki kan izleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede kullandığı eldivenler, askeri araca ait cam parçaları ise o an yaşanan çabayı gözler önüne seriyor. </a></a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine5"><b><b>TERÖRİSTLER KAYIPLARA KARIŞTI</b></b><br />Saldırıda havanın sisli olmasından faydalanan teröristler ormanlık alanda kayıplara karıştı. Teröristleri yakalamak için bölgede operasyonlar başlatıldı. </a></p><p><b><b>OPERASYONLAR SÜRÜYOR</b></b><br />Bölgeye takviye askeri birlikler gönderilirken, köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Yer yer yoğun sisin hakim olduğu bölgede operasyonlar devam ediyor. </p>