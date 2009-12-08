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Saldırının ayrıntıları netleşiyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edildiği yer, kurulan pusunun ve sonrasındaki mücadelenin izlerini taşıyor.

08 Aralık 2009 02:00

 

T24- Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edildiği yer, kurulan pusunun ve sonrasındaki mücadelenin izlerini taşıyor.

Teröristler askerlere pusu kurmak için 1.360 metre rakımlı tepede yer alan Sazak karakoluna bir kilometre uzaklıktaki virajı seçti.

Saldırı saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Reşadiye ilçe merkezinden karakola dönen, yol devriyesi yapan askerleri taşıyan araç yoğun sis nedeniyle yavaş ilerliyordu.



ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN
Pusuya düşen askerlerin karşılık verdiği bölgedeki boş kovanlardan anlaşılıyor. Yoldaki kan izleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede kullandığı eldivenler, askeri araca ait cam parçaları ise o an yaşanan çabayı gözler önüne seriyor.

TERÖRİSTLER KAYIPLARA KARIŞTI
Saldırıda havanın sisli olmasından faydalanan teröristler ormanlık alanda kayıplara karıştı. Teröristleri yakalamak için bölgede operasyonlar başlatıldı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Bölgeye takviye askeri birlikler gönderilirken, köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Yer yer yoğun sisin hakim olduğu bölgede operasyonlar devam ediyor.

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