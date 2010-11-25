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Dünya

SALDIRILARI ''ATEŞ HÜCRELERİ'' ÜSTLENDİ ATİNA (A.A)

25 Kasım 2010 22:22

-SALDIRILARI ''ATEŞ HÜCRELERİ'' ÜSTLENDİ ATİNA (A.A) - 25.11.2010 - Yunanistan'da geçen ay düzenlenen ve çeşitli ülkelerin Atina Büyükelçilikleri ile Almanya ve İtalya Başbakanlarının yanısıra Fransa Cumhurbaşkanı'na da patlayıcı madde içeren paketler gönderilen saldırıları ''Ateş Hücreleri'' adlı örgütün üstlendiği bildirildi. Yunan medyası, sözkonusu örgütün internette yayınlanan bildirisinde, ''Belçika, Meksika, Şili, Almanya, Fransa, İsviçre, Bulgaristan, Rusya'nın Atina Büyükelçilikleri, Almanya ve İtalya Başbakanları, Angela Merkel ile Silvio Berlusconi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Mahkemesi, Eurojust ile Europol merkezine bir dizi bombalı paket gönderdiğini açıkladığını'' duyurdu. Başkent Atina'da ''Pangrati'' semtinde 1 Kasım'da gerçekleştirilen ilk saldırıda, özel bir posta dağıtım şirketine kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan paketin patlaması sonucu bir kişi hafif yaralanmış, şirket görevlilerinin tarifi doğrulutusunda 22 ve 24 yaşında 2 kişi 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sözkonusu şahısların üzerinde yapılan aramada, iki adet 'Glock' marka tabanca ile bunlara ait 5 şarjör bulunmuştu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen Mart ayında da, paramiliter faşist 'Altın Şafak' grubu, polis merkezi yabancılar şubesi ve Pakistanlılar Derneği Başkanı'nın evine düzenlenen bombalı saldırıları da ''Ateş Hücreleri'' örgütü üstlenmişti.      Adını ilk olarak geçen yıl duyuran 'Ateş Hücreleri', Selanik kentindeki Makedonya-Trakya Bakanlığı binasının yanı sıra Atina'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis ile eski Milli Eğitim Bakanı Marietta Yannaku'nun evlerinin bulunduğu apartmanlara bombalı saldırılar düzenlemişti.      Örgüt, ayrıca eski Başbakan Kostas Karamanlis'in Pedion tu Areos Meydanı'ndaki seçim mitingi sırasında, Gilfordu Caddesi'nde bir çöp tenekesine patlayıcı yerleştirilen eylemi de üstlenmişti.

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