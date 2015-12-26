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Dünya
Deutsche Welle

‘Saldırılarda sağ partilerin sorumluluğu var’

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Almanya’da mültecilere yönelik saldırılarda konuyu kullanarak oy avcılığı yapmaya çalışan sağ partilerin de sorumluluk taşıdığını söyledi.

26 Aralık 2015 13:10


Funke medya grubu gazetelerine ortak bir mülakat veren Steinmeier “Almanya'da sağ şiddette görülen artış, mülteci konusunu kullanarak oy avcılığı yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, şiddet artışının aynı zamanda “düşünsel bir kundakçılığın sonucu” olduğunu belirtti. Steinmeier sağdan gelen tehlikeye bir yanıt vermek adına internette nefret mesajlarının üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı. Herhangi bir parti ismi vermeyen Steinmeier'in aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve Euro karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partilerini kast ettiği sanılıyor.

Resmi rakamlara göre Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılar dört kattan fazla arttı. Bu yılın başından aralık ayı ortasına kadarlık sürede mülteci yurtlarına yönelik 850 saldırı kayıt altına alındı. 2014 yılının tamamında bu sayı 199 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier sınırların korunması konusunda da daha etkin olunacağı yönünde mesajlar verdi. Steinmeier, Avrupa'ya kimin giriş çıkış yaptığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanın önemine değindi. Alman bakan, AB Komisyonu'nun bir Avrupa sınır koruma kurumu oluşturulması yönündeki önerisini ve Türkiye ile sığınmacı akınını sınırlandırma noktasında varılan anlaşmayı “önemli yapıtaşları” olarak tanımladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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