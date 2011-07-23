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SALDIRILARDA BİR TÜRK KIZI KAYIP ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2011 22:35

-SALDIRILARDA BİR TÜRK KIZI KAYIP ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Norveç'te başkent Oslo yakınlarındaki Utoya Adası'nda İşçi Partisinin gençlik kampına düzenlenen silahlı saldırıda bir Türk kızının da kayıp olduğu tahmin ediliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ile temasa geçen bir anne Norveç vatandaşı olan kızından haber alamadığını, kızının da o kampta bulunabileceğini aktardı. Gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği yetkililerinin Norveç makamları ile temasa geçmeleri üzerine, genç kıza ilişkin aramaların sürdüğü belirtiliyor.

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