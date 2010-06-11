Saldırıda yaralanan subay eşi kurtarılamadı

T24- Osmaniye'de bu gece jandarma komando karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 subay eşi Pınar Akdağ ağır yaralandı. Akdağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıdan sonra bölgeye sevkedilen takviye birliklerle geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Merkeze bağlı Kırıklı Köyü yakınlarında, Osmaniye’ye 15 kilometre uzaklıkta E-5 karakolu yakınında bulunan Kanlıgeçit Jandarma Komando Karakolu’na saat 22.00 sıralarında sayıları belirlenemeyen bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli subay, astsubayların ailelerinin kaldığı lojmanların da bulunduğu askeri tesise yapılan saldırıda, kurşunlar karakolun yanı sıra yanındaki lojman binasına da isabet etti. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.





SUBAY EŞİ BALKONDA VURULDU



Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında lojman balkonunda bulunan bir üstteğmenin eşi olduğu bildirilen Pınar Akdağ başına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmadan sonra karanlıktan yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için Osmaniye’den takviye birlikler de bölgeye sevk edildi. Geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri teröristlerin olası kaçış noktalarında önlemler aldı. Karakolun bulunduğu bölgede daha önce birliklere veya tesisleri yönelik saldırının ilk kez gerçekleşiyor olması dikkat çekti.



CERRAH: SALDIRIYI PKK GERÇEKLEŞTİRDİ





Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah Kanlıgeçit Jandarma Komando Karakolu'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda bir üstteğmenin eşinin yaralandığını, bölgeye sevkedilen takviye birliklerle geniş çaplı operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.





Cerrah, Kanlıgeçit saldırıyı PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan subay eşi Pınar Akdağ'ın Adana'ya sevki sırasında hastanede gazetecilere açıklamada bulunan Vali Celalettin Cerrah, PKK terör örgütü mensuplarınca ormanlık alandan gerçekleştirildiğini belirterek, “Roketatarlı saldırıda bulunulmuş, ancak roketler havada patlamıştır. Masum bir asker eşi olayda yaralandı, durumu ciddiyetini koruyor. Özel bir doktor ekibiyle birlikte Adana Başkent Hastanesi’ne sevk ediyoruz” dedi. Vali Cerrah, bölgede operasyonların sürdüğünü belirtti.



YARALI SUBAY EŞİ KURTARILAMADI



Saldırıda başından yaralanan subay eşi Pınar Akdağ, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne getirildi. Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Akdağ burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.