-Saldırıda ölen Yıldırım toprağa verildi İZMİR (A.A) - 29.09.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden TÜPRAŞ Aliağa Rafinesi işletme operatörü Engin Yıldırım, İzmir Buca'daki cemevinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Engin Yıldırım'ın cenazesini öğle saatlerinde Buca Alevi Bektaşi Derneği'nin de bulunduğu Kuruçeşme'deki cemevine getirildi. Yıldırım için düzenlenen törene eşi Sevcan Yıldırım, babası İsmet, annesi Fadime ve kız kardeşi Yasemin Yıldırım, İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Buca Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Özel, Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, iş arkadaşları ve aile yakınları katıldı. Cemevi önünde düzenlenen törende, Yıldırım'ın eşi ile anne ve babası, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törende aile adına konuşma yapan Engin Yıldırım'ın amcası Kemal Yıldırım, olayın alçak bir saldırı olduğunu söyledi. Yıldırım, yeğeninin sevgi dolu bir insan olduğunu ve onun izinden giderek alçaklıklara fırsat vermemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise Engin Yıldırım'ın barış isteyen bir kişi olduğunu ülkesini ve insanları sevdiğini, bu nedenle eşini çocuklara eğitim vermesi için Hakkari'ye gönderdiğini belirterek, ''Sıkılan kurşunlar umutlarını, canını aldı. Kimler tarafından ve ne amaçla yapılırsa yapılsın, işlenen cinayetler meşru kılınamaz. Biz de Engin'in izinden yürüyeceğiz ve şiddetin, terörün son bulması için çabalayacağız'' dedi. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Özel de her gün yeni olayların yaşandığını, yeni Enginlerin de ölebileceğini savundu. Sevcan ve İsmet Yıldırım'ın yan yana saf tutuğu cenaze namazının ardından terörist saldırıda hayatını kaybeden Yıldırım, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.