Saldırıda ölen 9 kişi de Türk

T24-

Saldırıda, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Fahri Yaldız, Cengiz Songür ve Cengiz Akyüz ile Türk asıllı ABD vatandaşı Furkan Doğan ve Cevdet Kılıçlar hayatını kaybetti.



AA muhabirinin Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı bilgiye göre, tümünde kurşun yarası olan cesetler, sabaha kadar süren otopsi işlemlerinin ardından saat 09.00 itibarıyla yakınlarına teslim edildi.

Kurumda, ayrıca cesetler üzerinde kimyasal incelemeler de yapıldı. Bu incelemelerin sonuçları 2-3 hafta sonra çıkacak. Raporların ilgili savcılığa ulaştırılması ise 1,5-2 ayı bulacak.

''Yakın mesafeden ateş edilip edilmediği''ne ilişkin bilgi ise savcılık tarafından verilebilecek.





YARALILARIN MUAYENE İŞLEMİ TAMAMLANDI





Atatürk Havalimanı'ndan Adli Tıp Kurumuna getirilen yaklaşık 500 civarındaki gönüllünün fiziki ve psikolojik muayeneleri de tamamlandı.

Muayeneler sırasında 120 adli tıp uzmanı ve asistanın görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada, başka yardım gönüllülerinin gelmesi durumunda onların da muayene edileceği bildirildi.





CENAZELER FATİH CAMİSİ'NE GETİRİLDİ





Öte yandan, saldırıda hayatlarını kaybeden 9 yardım gönüllüsünden 8'inin cenazesi, Fatih Camisi'ne getirildi.

Tekbirler ve İsrail aleyhine atılan sloganlar eşliğinde cami avlusuna alınan İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Fahri Yaldız, Cengiz Songür ve Cengiz Akyüz ile Türk asıllı ABD vatandaşı Furkan Doğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazeleri, masalarla artırılan musalla taşlarına konuldu.

Bu arada, aynı saldırıda hayatını kaybeden İHH çalışanı gazeteci Cevdet Kılıçlar için ise yarın aynı camide tören düzenleneceği öğrenildi.