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SALDIRIDA KURŞUNLAR EVLERE DE İSABET ETMİŞ SİLVAN (A.A)

15 Temmuz 2011 21:26

-SALDIRIDA KURŞUNLAR EVLERE DE İSABET ETMİŞ SİLVAN (A.A) - 15.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dolapdere köyü sakinleri, kırsal kesiminde çıkan çatışmada kurşunların kendi evlerine de isabet ettiğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 askerin şehit olduğu çatışma bölgesine en yakın köy olan Dolapdere'de yaşayan vatandaşlar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.  Çatışma sırasında köyde bulunduklarını, silah sesleri üzerine herkesin evlerine girdiğini belirten köylüler, olayı şöyle anlattı: ''Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Köye yakın olan yangınları biz kendi imkanlarımızla söndürdük. Yaşanan çatışmadan sonra bizim hayvanlarımız da kayboldu. Yaklaşık 50-60 büyük baş hayvanımız kayıptır. Biz bir türlü ormana giremiyoruz. Çatışma köyün çok yakınında yaşandı. Yaklaşık 200-300 metre mesafede yaşandı. Bizim evlere isabet eden mermiler var. '' Köylüler, yerde buldukları uçaksavar mermisi boş kovanlarını basın mensuplarına gösterdi.

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