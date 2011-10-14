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Saldırıda kullanılan otomobil bulundu İSKENDERUN (A.A)

14 Ekim 2011 21:48

-Saldırıda kullanılan otomobil bulundu İSKENDERUN (A.A) - 14.10.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler beldesinde, bir polis memurunun şehit olduğu, ikisi polis üç memurun yaralandığı terörist saldırıda kullanılan otomobil, terk edilmiş vaziyette bulundu. Denizciler beldesindeki Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği binasına yapılan saldırıda polis memuru Kadir Alcıoğlu'nun şehit olması, polis memurları Ali Zeytin ve Hasan Yılmaz ile sivil memur Halil Kara'nın yaralanması olayında teröristlerce kullanılan otomobil, güvenlik güçlerince, saldırının yapıldığı yerden 10 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerinde terk edilmiş halde bulundu. Değirmendere Köyü Şalen Kalesi mevkisinde bulunan ve saldırıdan sonra 2 teröristin kullandığı belirlenen otomobilde yapılan incelemede, kan izlerine rastlanıldığı belirtildi. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen araçta incelemelerin sürdüğü, bölgede ise güvenlik güçlerince operasyon yapıldığı öğrenildi.

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