"Saldırıda kullanılan araca 2 farklı plaka takılmış, bomba Diyarbakır'da yüklenmiş"

28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki bombalı saldırıyı düzenlediği açıklanan Salih Neccar’ın kullandığı araca ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara’da farklı tarihlerde 4 kez görüntüsüne ulaşılan aracın, Diyarbakır’dan Ankara’ya iki kez gidip geldiği öne sürüldü. İki plaka kullanılan araca bombanın Diyarbakır’da yüklendiği, ateşleyici düzeneğin Ankara’da hazırlandığı öğrenildi.

8 Temmuz 2015 tarihinde Mardin Nusaybin’de sınır kapısından Türkiye’ye girdiği belirlenen Neccar, Gaziantep’teki Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne kayıt için başvurdu. Parmak izi ve kişisel verileri alınan Neccar’a biyometrik kimlik kartı verildi.

"Bomba Diyarbakır'dan"

TNT, RDX ve mazot karışımından oluşan bombanın araca, terör örgütünün profesyonel ekibinin Diyarbakır’da yüklediği belirtildi. Yolda herhangi bir risk yaşanmaması için patlayıcıyı ateşleyecek düzenek Ankara’da oluşturuldu. Patlama günü 02.30’da Ankara’ya gelen aracın bomba yüklü olarak başkentte 16 saat boyunca birçok noktada görüntüsüne ulaşıldı.

2 plaka kullanılmış

Saldırıda kulanılan araçla ilgili de ayrıntılı araştırma yapıldı. Volkswagen Scirocco model araca 2 farklı plaka takıldığı saptandı. Araca önce 34 KK 0340; Ankara’ya geldikten sonra da 06 FB 3157 numaralı plaka takıldığı belirlendi. İzmir’den kiralandığı anlaşılan araçla ilgili emniyete 11 Ocak 2016 tarihinde “Çalındı” kaydı verildi. Aracın, İstanbul, Bolu, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır’da da görüntüsüne ulaşıldı. Bomba yüklü aracın patlaması esnasında askerlerin ve sivillerin bulunduğu servis aracının yolun kenarında bulunan askeri lojmanlara doğru savrulduğu belirlendi. Savrulan aracın, lojmanlara girmek üzereyken ağaca takılarak durduğu bildirildi. Hürriyet’e konuşan bir kaynak, “Araç lojmanlara ulaşsa facianın boyutu daha da büyüyebilirdi” dedi.

9 kişi daha aranıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bölücü terör örgütünün büyükşehirlerde bombalı araç ve bombalı eylem yapmak için yurtdışındaki kamplarında bomba ve intihar bombacısı eğitiminden geçen teröristleri harekete geçirdiğine dikkat çekerek 81 il emniyet müdürlüğüne uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, “Buna göre PKK/KCK Terör Örgütü, canlı bomba, bombalı eylemlerinde kullanacağı militanlarını Türkiye’ye gönderdi.

Yapılan istihbari çalışmada bu militanlarından 9’unun, ocak ayında Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı, söz konusu militanların canlı bomba, bombalı eylem için örgütten talimat beklediği” notu yer aldı. Teröristlerin Türkiye’de bulunduğu, sahte kimlik kullanarak büyükşehirlere geçtikleri de kaydedildi.