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"Saldırıda kullanılan araç Adana-Pozantı üzerinden Kayseri'ye getirildi; yol üstüne bomba yüklendi"

Kayseri'deki saldırıda 14 asker hayatını kaybetmişti

26 Aralık 2016 11:39

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 14 askerin hayatını kaybettiği Kayseri'deki saldırıda kullanılan bombalı aracın Şanlıurfa'da çalındıktan sonra Adana'ya getirildiğini, Adana-Pozantı yolu üzerinden Kayseri’ye getirildiğini ve bu güzergâh sırasında araca patlayıcının yüklendiğini ileri sürdü. Selvi, "Kayseri’deki patlamaya ilişkin ulaştığım yeni bilgileri paylaştıktan sonra fabrikasyon patlayıcı konusuna geri döneceğim. Şanlıurfa’da çalınan araç, Adana-Pozantı yolu üzerinden Kayseri’ye getiriliyor. Bomba araca yol güzergâhında yükleniyor. Araç ara yollardan getiriliyor, Pınarbaşı mevkisinde araçtan Şanlıurfa plakası çıkarılıyor, Kırıkkale plakası takılıyor. Bombacının elinde ise bir kroki ve yol tarifi var" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'PKK, fabrikasyon bombaları nereden alıyor?' başlıklı yazısının Kayseri saldırısıyla ilgili bölümü şöyle:

Buraya bir virgül koyup, Kayseri’deki patlamaya ilişkin ulaştığım yeni bilgileri paylaştıktan sonra fabrikasyon patlayıcı konusuna geri döneceğim. Şanlıurfa’da çalınan araç, Adana-Pozantı yolu üzerinden Kayseri’ye getiriliyor. Bomba araca yol güzergâhında yükleniyor. Araç ara yollardan getiriliyor, Pınarbaşı mevkisinde araçtan Şanlıurfa plakası çıkarılıyor, Kırıkkale plakası takılıyor. Bombacının elinde ise bir kroki ve yol tarifi var.

Kayseri’deki patlamada halk otobüsünü kullanan şoför hakkında ve araca sivil bir şahsın alındığı yönünde iddialar vardı. O sivil şahsın patlamadan az önce tıp fakültesinin önünde indiği söyleniyordu. Şoför dışında araca sivil bir şahıs binmiyor. Sivil şahıs denilen, asker. Ama kıyafetinden öyle anlaşılıyor. O askerin ifadesine başvurulmuş. Hem şoförle hem bu sivil görünümlü askerle ilgili kuşkulu bir nokta tespit edilmemiş.

PKK, araçlara bombayı Lice’de Şenyayla, Ağrı’da Tendürek ve Tunceli’de Ali Boğazı’nda yüklüyordu. Onlar içimizdeki Kandilcikler. Adana-Pozantı güzergâhı ise yeni bir bilgi. Bu güzergâhta belli ki araca bomba yükledikleri bir yer var. Orası tespit edilip yok edilmeli.

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