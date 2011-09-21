-Saldırıda 6 öğrenci yaralandı BİTLİS (A.A) - 21.09.2011 - Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu'na (PMYO) düzenlenen saldırıda kullanılan aracın Güroymak ilçesi kırsalında terk edilmiş bulunduğu bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 34 plakalı siyah renkli bir araçla düzenlenen saldırıyla ilgili şu bilgilere yer verildi: ''Bölücü terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen, kimliği belirlenemeyen 4 kişi, okul bahçesinde sabah içtimasında bulunan öğrencilere, bahçe duvarını siper alarak, uzun namlulu silahlarla saldırmıştır. Saldırıya koruma memurlarının anında karşılık vermesi üzerine, saldırganlar aynı araca binerek, Rahva Üçyol kavşağı istikametine kaçmıştır. Saldırı takriben 30 saniye sürmüştür.'' Açıklamada, saldırıda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı Arslan Akkaya'nın (20) şehit olduğu, öğrenciler Emre Bayram (20), Erdem Kızılışık (18), Cuma Ali Özkul (22), Vedat Altun (21), Abdullah Güneş (19) ve Muktalip Kurt'un (19) da yaralandığı ifade edildi. Saldırıda ağır yaralanan Emre Bayram'ın Bitlis Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi. Açıklamada, ''Saldırıda kullanılan aracın, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı, Yukarı Kolbaşı köyü kırsalında terk edilmiş halde bulunduğu, kaçan örgüt mensuplarının yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı'' ifadesine de yer verildi.