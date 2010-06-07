-SALDIRI YAPILAN KIŞLAYA GÜVENLİK DUVARI İSKENDERUN (A.A) - 06.07.2010 - İskenderun Belediyesi, 30 Mayıs 2010 gecesi, roketli ve uzun namlulu silahlı saldırının yapıldığı Deniz İkmal Destek Komutanlığı Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası'na güvenlik duvarı yapacak. Belediye Başkanı Yusuf Civelek başkanlığında, gündemdeki 6 maddeyi görüşmek üzere toplanan Belediye Meclisi, Deniz İkmal Destek Komutanlığı ile yapılacak protokol ile Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası çevresine güvenlik duvarının yapılması kararını aldı. Meclis, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini görüşen Plan ve Bütçe Komisyonu'nun buna ilişkin hazırladığı raporu oy birliğiyle kabul etti. Buna göre, kışlaya 330 metre uzunluğunda güvenlik duvarı örülecek. Duvarın yüksekliği 2.10 metre olacak ve üzerine 1.90 metre yüksekliğinde jiletli tel örgü çekilecek.