T24 LogoT24 Logo
Gündem

SALDIRI UZAKTAN KUMANDA İLE YAPILMIŞ ORDU (A.A)

26 Haziran 2011 21:09

-SALDIRI UZAKTAN KUMANDA İLE YAPILMIŞ ORDU (A.A) - 26.06.2011 - Ordu Vali Vekili Erdem Kıyak, Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Beldesinde jandarma karakolu yakınında gerçekleşen patlamayla ilgili, ''Saldırı uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirilmiştir'' dedi. Kıyak, karakolda görevli uzman çavuşlar Erol Kuzmaz ve Hakan Peker'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çok yönlü olarak araştırıldığını belirtti. Patlama da yaralanan her iki uzman çavuşun da tayinlerinin başka illere çıktığını ifade eden Kıyak, ''Yaralı uzman çavuşlarımızın her ikisi de başka illere tayin olmuşlardır. Zaten patlama esnasında da eşyalarını almaya gelmişler. Şu an için her ikisinin de sağlık durumu iyi. Erol Kuzmaz arkadaşımızın tedavisi Ordu Devlet Hastanesinde sürüyor. Yarın çenesinden ameliyat olacak. Hakan Peker arkadaşımızda Mesudiye Devlet Hastanesinde, onunda sağlık durumu gayet iyi. Yapılan incelemelere göre saldırı uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirilmiştir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24