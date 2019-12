-SALDIRI UZAKTAN KUMANDA İLE YAPILMIŞ ORDU (A.A) - 26.06.2011 - Ordu Vali Vekili Erdem Kıyak, Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Beldesinde jandarma karakolu yakınında gerçekleşen patlamayla ilgili, ''Saldırı uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirilmiştir'' dedi. Kıyak, karakolda görevli uzman çavuşlar Erol Kuzmaz ve Hakan Peker'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çok yönlü olarak araştırıldığını belirtti. Patlama da yaralanan her iki uzman çavuşun da tayinlerinin başka illere çıktığını ifade eden Kıyak, ''Yaralı uzman çavuşlarımızın her ikisi de başka illere tayin olmuşlardır. Zaten patlama esnasında da eşyalarını almaya gelmişler. Şu an için her ikisinin de sağlık durumu iyi. Erol Kuzmaz arkadaşımızın tedavisi Ordu Devlet Hastanesinde sürüyor. Yarın çenesinden ameliyat olacak. Hakan Peker arkadaşımızda Mesudiye Devlet Hastanesinde, onunda sağlık durumu gayet iyi. Yapılan incelemelere göre saldırı uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirilmiştir'' dedi.