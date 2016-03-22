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Dünya

Saldırı şüphesiyle Amsterdam Havalimanı'na bağlanan tren garı kapatıldı

"Acil olmadıkça Belçika'ya gitmeyin"

22 Mart 2016 16:21

Hollanda'nın Schipol Havalimanı'na bağlanan istasyonu Hoofddorp tren garı, saldırı şüphesi nedeniyle boşaltıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, garın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, Brüksel’den gelen bir trende ihbar üzerine arama yapıldığını duyurdu. Boşaltılan gara otobüslerin girmesine de izin verilmiyor.

Amsterdam merkez ve Schiphol Havalimanı tren garlarındaki bazı peronların da şüpheli paketlerin bulunması üzerine ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Brüksel’deki saldırılar üzerine düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısı sonrası açıklamada bulunan Başbakan Mart Rutte, Hollandalılara acil olmadıkça Belçika'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.

Ülkenin sınır bölgelerinde bulunan Roosendaal, Breda ve Arnhem kentlerinde ek güvenlik önlemlerinin alındığına işaret eden Rutte, “Brüksel kalbinden vuruldu, Belçika kalbinden vuruldu, Avrupa kalbinden vuruldu” diye konuştu.

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