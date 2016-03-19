Saldırı sonrası Twitter ve Facebook'ta yavaşlama

Bu sabah saat 11.00'e doğru İstanbul'un göbeği Taksim-İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından Twitter ve Facebook'ta yavaşlama olduğu belirtiliyor.

Olay sonrası Twitter ve Facebook'ta ise sayfalar ve hesaplar arası geçiş rahat sağlanamıyor. Bu durum sosyal medyanın kısıtlanıp kısıtlanmadığına dair soruları akla getirdi.

Özellikle Twitter'da Nişantaşı ve Bayrampaşa gibi bölgelerde de patlama olduğuna dair haberler yayıldı, ancak İstanbul Valiliği Vasip Şahin, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Vali Şahin, saldırıda canlı bomba ile birlikte 5 kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin de yaralı olduğunu belirtti.