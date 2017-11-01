Saldırı sonrası Trump’tan ''Yeşil Kart'' eleştirisi

New York'ta sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonetli saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Yeşil Kart kurası olarak da bilinen ''Çeşitlilik Göçmen Vizesi" programına eleştiri getirdi.

Konuyla ilgili tweet atan Trump, Özbek vatandaşı olduğu açıklanan saldırganın bu vize programıyla ABD'ye geldiğini belirterek uygulamayı‚ ''Chuck Schumer'ın güzelliği'' olarak nitelendirdi. Yeşil Kart programı; 1990 yılında şu an Demokratların Senato Azınlık Lideri olan Chuck Schumer tarafından sunulan bir yasa tasarısı kapsamında 1995'te yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı bir diğer tweet'inde, ''Liyakata dayalı göçmenlik sistemi için sıkı bir mücadele veriyoruz, demokratların kura sistemlerine hayır. Çok daha sert ve akıllı olmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ise söz konusu vize programının "acilen" feshedilmesi için Kongre'den talepte bulunacağını belirtti.

Trump, New York saldırganının, ABD'nin Küba'daki Guantanamo Donanma Üssü'nde yer alan hapishaneye gönderilmesi konusunu da değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Her yıl ABD'ye göç oranı düşük olan ülkelerin vatandaşları arasından kura yöntemiyle seçilen sınırlı sayıda kişiye vize veren Yeşil Kart (Green Card) programı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Uygulama, vizeyi alanlara ABD'de oturum ve çalışma hakkı sağlıyor. 1995 yılından bu yana uygulamayla her yıl kuraya katılan milyonlarca kişiden yaklaşık 50 bin kişiye vize veriliyor.

Saldırgan da Yeşil Kartlı

Manhattan'da bisiklet yoluna girerek sekiz kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın ABD'ye yedi yıl önce Yeşil Kart uygulamasıyla gelen 29 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğu açıklanmıştı. Görgü tanıkları saldırganın "Allahü Ekber" diye bağırdığını ifade ederken, eylemin IŞİD adına düzenlediğine dair olay yerinde bir not bulunduğu ileri sürülmüştü.

New York Valisi Andrew Cuomo son olarak New Jersey'de ikamet ettiği belirtilen saldırganın ABD'ye geldikten sonra radikalleştiğini düşündüklerini ifade etmişti.

DW/dpa,SÖ/CÖ

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