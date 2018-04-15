"Saldırı, Rusya'ya gözdağı vermek içindi, 'Sınırlarına dön Putin' mesajı verdiler"

Gazeteci Cenk Başlamış, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtını değerlendirdi. Saldırının amacının Rusya'ya gözdağı vermek olduğunu ileri süren Başlamış, "Bu aynı zamanda, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1992 yılının sonlarından itibaren Batı’nın Rusya’nın yeniden ayakları üzerinde doğrulmasını engelleme taktiğinin bir parçası. Verilen mesaj açık: Sınırlarına dön ve oradan dışarı başını sakın uzatma" ifadesini kullandı.

Cenk Başlamış, Cumhuriyet'te "Mesaj: Sınırlarına dön Putin!" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:

ABD ve Batılı müttefiklerinin sabaha karşı Suriye’ye düzenlediği saldırının görünen ve görünmeyen yönleri var. İşin görünen yüzünde, Suriye hükümetini kimyasal silah saldırısı düzenlemekle suçlayan Batılı ülkelerin son birkaç gündür “ısıttıkları” operasyonda düğmeye basması var. Nispeten sınırlı sayılabilecek ve kimilerine göre aslında “görünüşü kurtarma” amacı taşıyan operasyonda Suriye’ye ait bazı tesisler vuruldu.

İşin ilk anda görünmeyen yüzünde ise, Esad’a yönelmiş görünen bu saldırının aslında, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şahsında Rusya’ya yönelik bir “meydan okuma” ve “gözdağı” var. Bu öyle bir saldırı ki, hem Rusya’ya mesaj gönderiyor ama hem de Moskova’yı karşılık vermek zorunda bırakmıyor. Eğer operasyon Suriye’deki Rus hedeflerine yönelseydi Putin’in misillemede bulumak dışında bir seçeneği kalmayacaktı. Zaten, açıklaması ne kadar sert görünürse görünsün Putin’in ilk tepkisinde ölçülü bir dil kullanması gözden kaçmıyor. Bu nedenle, işleri çığrından çıkarabilecek bir operasyon yerine Suriye hedefleriyle sınırlı bir saldırı ister istemez Moskova’nın da işine geliyor. Peki, Batı “Esad sana söylüyorum, Putin sen anla” mesajıyla ne demek istiyor? Son yıllarda giderek gözlerini kendi sınırları dışına çeviren -ya da çevirmek zorunda kalan- Rusya, özellikle Suriye’de 30 Eylül 2015 tarihinde başlattığı operasyonla yeniden uluslararası bir güç olarak sahneye çıkmaya başladı.

ABD ve müttefikleri ise bu duruma “Rusya’nın palazlanması” olarak bakıyor ve Rusya’nın egemenlik alanlarını sınırlarının ötesine taşımasını kesinlikle istemiyor. Çünkü Rusya’nın güçlenmesi Batı’nın çıkarlarının zarar görmesi anlamını taşıyor. Bu aynı zamanda, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1992 yılının sonlarından itibaren Batı’nın Rusya’nın yeniden ayakları üzerinde doğrulmasını engelleme taktiğinin bir parçası. Verilen mesaj açık: Sınırlarına dön ve oradan dışarı başını sakın uzatma!..