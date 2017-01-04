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Saldırı öncesine Reina'nın Facebook sayfasına "Dövüşe 5 kala" yazan kişi gözaltında

"Woo George" isimli hesabı kullandığı iddia edilen kişi gözaltında

04 Ocak 2017 20:51

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı öncesinde, Reina'nın Facebook'taki hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesajlar yazdığı kişi olduğu öne sürülen F.S.M gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M'nin Düzce'deki evine operasyon düzenledi. Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltına alındı.

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