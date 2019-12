Saldırı öncesi hayat kadınlarıyla alem

Diyarbakır'da 4'ü polis memuru 5 kişiyi şehit eden saldırganların olaydan 2 gün önce Gaziantep'e giderek hayat kadınlarıyla eğlendikleri öğrenildi.



Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis otobüsüne yönelik düzenlenen, 4 polis memuru ile bir teknisyen yardımcısının şehit edildiği, 25 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, saldırıdan 2 gün önce eğlenmek amacıyla M.Ö. ve N.B.'nin Gaziantep'e giderek orada bir otelin barında hayat kadınlarıyla eğlendiklerine yer verildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede saldırının bütün detayları yer alırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 sanık ile saldırı talimatını örgütün dağ kadrosundan teröristlere ulaştıran 2 sanık hakkında 31'er kez ağırlaştırılmış müebbet, çoğu terörist ''Reber'' kod adlı Mehmet Şah Yildeniz'in yakınları olan 8 sanık hakkında 10'ar yıl hapis cezası isteniyor.



Eylem, tezkereyi protesto için yapılmış



İddianamede, eylemin TBMM'de görüşülen sınır ötesi harekatın 1 yıl daha uzatılmasına yönelik tezkerenin görüşülmesinin protesto edilmesi amacıyla düzenlendiği, eylem planının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde şef olarak görev yaptığı bildirilen A.N.'nin babasının Lice ilçesine bağlı Birlik köyündeki evinde hazırlandığı belirtildi.



Terör örgütünün bölge sorumlularından ''Ziya'' kod adlı Engin Çatak'ın evde terör örgütünün sözde özel kuvvet komutanı olan ''Soro'' kod adlı Salih Kaplan, ''Rızgar'' kod adlı Mehmet Söğüt ve ''Reber'' kod adlı Mehmet Şah Yildeniz ile toplantı yaparak eylemin planlarını anlattığına yer verilen iddianamede, toplantıda eylem tarihinin sınır ötesi harekatla ilgili tezkerenin TBMM'de oylanacağı 8 Ekim 2008 tarihinin seçildiği kaydedildi.



İddianamede, eylemi ''Reber'' kod adlı Yildeniz'in gerçekleştireceği ve tüm inisiyatifin onda olacağı yönünde karar alan ''Ziya'' kod adlı terörist Çatak'ın, Yildeniz'e yardımcı olmaları için de evinde bulundukları A.N. ile Kayapınar Belediyesine bağlı temizlik şirketinde çalışan N.B. ve R.B.'ye talimat verdiği belirtildi.



Eylemin provası yapıldı



İddianamade, İzmir'de 21 Ağustos'ta polis servis aracına yönelik bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren terör örgütü PKK'nın özel kuvvetler mensubu ''Amed'' kod adlı Bünyamin Sürme'yi eylem için Konak ilçesine götürdüğü, R.B'nin kullandığı araçla köyden Diyarbakır'a gelen Mehmet Şah Yildeniz'in ilk olarak yakınları olan H.Y. ve M.Y. ile görüşerek eylemin detaylarını anlattığı ve saldırıdan bir gün önce olay yerinde keşif yaptığı belirtildi.



Keşif sırasında Yildeniz'in, saldırının nasıl yapılacağı ve saldırı anında kimin nerede bulunacağı konusunda olay yerinde H.Y, M.Y. ve N.B.'ye prova yaptırdığı bildirildi.



At kuyruklu peruk takmış



Saldırının planlayıcısı Yildeniz'in eylemden önce M.Y. ve N.B'ye uzun namlulu silah, H.Y'ye ise polis servis aracına atılmak üzere 2 el bombası verdiği kaydedilen iddianamede, polis servis aracının geçişinin yapılacağı Aziziye Mahallesi'ne ilk önce H.Y'yi ardından N.B.'yi gönderen Yildeniz'in ise daha sonra R.B.'nin kullandığı araçla M.Y. ile olay yerine gittiğine yer verildi.



Terör örgütü üyesi Yildeniz'in beraberindekilerle servis aracının geçişini beklerken at kuyruklu uzun saçlı peruk taktığı ve servis aracının geçişi sırasında ilk olarak aracın tekerleğine ve sürücüsüne doğru ateş ettiği belirtilen iddianamede, daha sonra M.Y'nin uzun namlulu silahla aracı taradığı, elinde uzun namlulu silah bulunan N.B'nin ise araca ateş edemediği ifade edildi.



İddianamede, polis servis aracından inenleri etkisiz hale getirmek için talimat alan H.Y'nin ise olay yerindeki çam ağaçlarının arasından araca 2 el bombası attığı ancak el bombalarının patlamadığı bildirildi.



Yildeniz'in polis aracına ateş edemeyen N.B'ye kızıp bağırdığı ve onu beklemeden R.B'nin kullandığı araca M.Y. ve H.Y. ile binerek olay yerinden kaçtığı ifade edilen iddianamede, saldırının ardından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu Kalaşnikof marka tüfek, 2'si olay yerinde olmak üzere 6 adet patlamamış el bombası, 136 adet boş kovan, 120 adet dolu fişek ile 9 şarjör ele geçirildiği kaydedildi.



Temizlik işçisi kurye çıktı



İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Kayapınar Belediyesine bağlı temizlik şirketinde görevli N.B.'nin 1994 yılında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirtildi.



2003 yılında temizlik şirketinde çalışmaya başlayan N.B'nin, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde şef olarak çalıştığı, A.N. aracılığıyla yeniden terör örgütüyle bağlantı kurduğu bildirilen iddianamede, N.B.'nin terör örgütü üyelerine gıda ve giyim malzemesi götürdüğü, ayrıca eylül ayında ''Ziya'' kod adlı Engin Çatak ile görüşen N.B.'nin kendisine verilen terör örgütüne ait pusulayı Erzincan-Sivas kara yolunun 50. kilometresinde örgütün Karadeniz bölge sorumlusu olan ''Hogir'' kod adlı teröriste ulaştırdığı bildirildi.



Saldırıdan 1 gün sonra A.N.'nin kendisini telefonla aradığını ifadesinde belirten M.Ö, ''A.N, bana DTP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gelmemi istedi. Ben de gittim. Bana N.B.'nin yakalanıp yakalanmadığı konusunda haberimin olup olmadığını sordu. Ben de N.B'.nin yakalandığını söyledim. Bunun üzerine A.N, hızla il binasının ikinci katına çıktı. Ben de binadan ayrıldım'' dedi.



Susma hakkını kullandılar



Sanıklardan N.B. ve H.Y'nin emniyet, savcılık ve sorgu hakimliğinde üzerlerine atılı suçtan susma hakkını kullandıkları, diğer sanıkların ise atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.



Saldırıyı planlayanlar aranıyor



Saldırıyı planlayan ve terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan ''Ziya'' kod adlı Engin Çatak, ''Soro'' kod adlı Salih Kaplan, ''Rızgar'' kod adlı Mehmet Söğüt ve saldırıyı gerçekleştiren ''Reber'' kod adlı Mehmet Şah Yildeniz hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.



5 sanığa 31'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



Terör örgütü üyesi Mehmet Şah Yildeniz ile saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle sanıklardan M.Y, N.B. ve H.Y. ile terör örgütünün dağ kadrosundan aldıkları talimat doğrultusunda saldırganlara yardım eden sanıklar A.N. ve R.B'nin, ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'', 5 kamu görevlisini ''kasten öldürme'' ve 25 kamu görevlisini de ''kasten öldürmeye teşebbüs etme'' suçlarından 31'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. 5 sanık hakkında ayrıca ''kamu malına zarar verme'' ve ''tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma'' suçlarından da 6 ile 12'şer yıl arasında hapis cezası talep edildi.



İddianamede, çoğu saldırıyı planlayan Yildeniz'in yakınları olan 8 sanığın ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacağı bildirildi.