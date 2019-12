Saldırı ile ilgili maksatlı, ön yargılı ve haksız yorumlar yapıldı

T24- Genelkurmay Başkanlığı Haftalık Bilgilendirme Toplantısı’nda hakkında maksatlı, ön yargılı ve haksız yorumlar yapılan Tokat’taki terör saldırısnın 5- 6 kişilik PKK KONGRA-GEL birimince yapıldığının açık ve olarak belirlendiği belirtildi.





- Saldırı 7 Aralık'ta oldu, açıklama neden şimdi yapılıyor? Önce onu açıklayayım. TSK, her zaman olduğu gibi bu olayda da öncelikle konuyu inceleyip, araştırıp elde ettiği verileri her yönüyle değerlendirmeyi, müteakip ulaştığı doğru sonuçları kamuoyuna sizler aracılığıyla aktararak bilgilendirmeyi esas almıştır. Kamuoyuna her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın.

SALDIRI EMRİNİ VEREN BELİRLENDİ

- Saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığı açık ve net olarak belirlendi. Eylemi gerçekleştiren teröristler ile bağlı olduğu terörist grup arasında 8-9 Aralık 2009'da yapılan telsiz konuşmalarındaki seslerin analizlerinden, eylemi yapan ve eylem talimatını veren teröristler tespit edildi.

- Saldırının emrini PKK'nın Tunceli bölge sorumlusu verdi

- Saldırıyı 5-6 kişilik bir grup yaptı.

SALDIRI BİR DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

- Havanın yağışlı ve sisli olmasından dolayı görüşün 5 metreye kadar düşmesinden de istifade eden teröristler dört ayrı mevziden ve yakın mesafeden açtıkları ateş ile bir dakika içerisinde saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırıda ilk anda üç personel şehit olmuş yedi personel çeşitli yerlerinden yararlanmıştır.

- Yaralı olan uzman çavuş, müteakip birkaç dakika içinde cep telefonundan 156 Jandarma'yı arayarak olayı Tokat İl Jandarma Komutanı'na, daha sonra Sazak Jandarma Karakol Komutanı'na bildirmiştir.

- Bu sırada olaydan yara almadan kurtulan bir personel yola çıkarak, Sazak Köyü istikametinden gelen ve içinde bir şoför ve bir bayanın bulunduğu kırmızı renkli Toros marka aracı durdurmak istedi ancak araç durmayarak yoluna devam etti.

- Aynı personel daha sonra Sazak Köyü istikametinden gelen bir otobüsü durdurarak yolcuları indirdi ve yaralıların hepsini araca bindirerek Reşadiye istikametine hareket etti. Olayı haber alan Sazak Jandarma Karakol Komutanı, yaklaşık beş dakika içerisinde iki araçla hareket ederek 15.35'te olay yerine vardı.

- Olay yerinde 75 adet piyade tüfeği boş kovanı ele geçirildi.

- Saldırı hakkında Zap bölgesinde bulunan “HPG” karargahına da rapor verildiği tespit edildi.

- Terörist eylemin ardından aynı gün 17.50'den itibaren Tokat Turhal ve Niksar'da 3 tabura yakın kuvvet bölgeye sevk edilerek operasyona başlandı. Halen helikopter desteğinde, mevcut kuvvetlere takviye olarak bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat birlikleriyle operasyonlara devam ediliyor.

- Jandarma Genel Komutanlığı'nca oluşturulan bir heyet tarafından aynı gün olayın idari tahkikatına da başlandı.

- PKK, Tokat'ı Karadeniz'e açılmak için kullanıyor

- Tokat'taki saldırıyı 24 Mayıs 1993'te 33 erin şehit edildiği Bingöl'deki olayla aynı göstermeye çalışmak art niyetli bir yaklaşım. Bingöl'deki olayla ilgili idari tahkikatın yapıldı ve hukuki süreç başlatıldı. Bingöl'deki olayın PKK terör örgütü tarafından yapıldığı, görgü tanıkları ile sonradan yakalanan ve teslim olan 11 teröristin ifadelerinde açık olarak belirtildi. Bu teröristler hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Hukuki süreci tamamlanmış bir konunun bazı çevrelerce tekrar tekrar gizli tanık ifadelerine dayanılarak gündeme getirilmesinin altında yatan nedenleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.