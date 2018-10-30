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Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

30 Ekim 2018 13:55

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ kırsalı ile Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK\'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hakkari kırsalı ile Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine dün hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK\'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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