'Saldırı halinde siyonist rejimin hayatı tehlikeye düşer'

T24- İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, İran'a saldırması durumunda İsrail'e "unutamayacağı bir ders vermeye hazır olduklarını" ve böyle bir saldırının "siyonist rejimin hayatını tehlikeye sokacağını" söyledi.



Cnntürk'ün haberine göre, Vahidi, İsrail'in, yakında hizmete açılması planlanan Buşehr nükleer santraline saldırı tehditlerine karşılık, "Düşmanlar, İran'ın teknolojik alanda

ilerlemesinden endişe ediyor" yorumunu yaptı.

İsrail'in saldırmasının "akılsızlık" olacağını belirten Vahidi, "Saldırı halinde İran belki bir nükleer santralini kaybedecek ama bu hareket siyonist rejimin hayatını tehlikeye sokacak" diye konuştu.

İsrail'in, "Hizbullah ile 33 gün ve Hamas ile 22 gün süren savaşlarındaki yenilgisini telafi etme peşinde" olduğunu savunan Vahidi, İran'a saldırı senaryolarını da bu yenilginin bir parçası olarak kabul ettiklerini söyledi.

Vahidi, İsrail'in, İran ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemesi ihtimalini "düşük hatta imkansız" gördüklerini de kaydetti.

İran'ın, her türlü tehdit ve saldırıyı bertaraf edecek güçte olduğunu belirten Vahidi, "Siyonist İsrail'e unutamayacağı bir dersi vermeye hazırız" dedi.

İranlı Bakan, saldırı tehditlerini öteden beri tekrarlayan İsrail'in, böyle bir eylemi hayata geçirecek kadar güçlü olduğuna inanmadıklarını da kaydetti.

Vahidi, ABD'nin İran'a yönelik söylemi için de, "Onlar, İran'ın vereceği cevabı ve alacakları yenilgiyi tam olarak teşhis edemiyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin, Afganistan ve Irak'ta bataklığa saplandığını savunan Vahidi, "Akıllı hiçkimse, bataklıktayken daha derin bir bataklığa saplanmak istemez" diye konuştu.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest de haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Buşehr nükleer santraline yönelik tehditlerini değerlendirirken, "Bu tesislere her türlü saldırı, çok şiddetli bir karşılık bulur" ifadesini kullandı.

Buşehr nükleer santraline bir hafta içinde yakıt verileceği ve birkaç haftalık işlemlerin ardından hizmete açılacağı bildirilmişti.