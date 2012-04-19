'Saldırı gününü Osmanlı seferinden seçtim'

Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, davanın dördüncü günüde de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkent Oslo’da bir değil üç bomba yüklü aracı havaya uçurmayı hedeflediğini belirten Breivik, “Osmanlı’nın Viyana’yı kuşatmasının 400'üncü yılı olduğu için saldırı tarihi seçtim” dedi.

Davanın dördüncü gününde savcının, saldırılarla ilgili sorularına cevap veren Breivik, "Oslo'da 3 aracı havaya uçurmayı hedefliyordum" dedi. Breivik, "Düşündüğümden zor olacağını anlayınca bundan vazgeçtim" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Breivik, ateş açmayı bilgisayar oyunlarından öğrendiğini, bazen günde 16 saat bilgisayar oyunu oynadığını söyledi. Breivik, hazırladığı manifestoya neden "2083 adını verdiğini de anlattı.

Norveçli katil, "Osmanlı'nın Viyana’yı kuşatmasının 400'üncü yılı olduğu için bu tarihi seçtiğini kaydetti.

Aşırı sağcı selamından vazgeçti

Breivik, müştekilerin ve yakınlarının tepki gösterdiği aşırı sağcı selamını, bugün mahkeme salonuna girerken vermedi. Oslo'daki Bölge Mahkemesi'nde bugün dördüncüsü yapılan duruşmaya, Breivik ile avukatları, müştekiler ve saldırılarda ölenlerin yakınları katıldı. Breivik her sabah mahkeme salonuna gelirken, sağ yumruğunu kaldırarak verdiği selamı bu sabah yapmadı.

İsveç gazetelerine yansıyan haberlere göre, bu sabahki duruşmadan önce avukatı, Breivik ile konuşarak, müştekilerin bu selamlamadan çok rahatsız olduğunu söyledi ve herhangi bir kışkırtmaya karşı bundan sonraki duruşmalarda bu hareketinden vazgeçmesini istedi.

Bunun üzerine Breivik, selam vermeden salondaki yerini aldı. Breivik daha önceki duruşmaların başında, aşırı sağcı selamı vermeden yerine oturmuyordu ve bu davranışından vazgeçmeyeceğini söylüyordu.