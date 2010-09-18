-SALDIRI ''DERİN PKK''NIN İŞİ ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Hakkari'nin Geçitli Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 9 sivil vatandaşın ölümüne, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kanlı terör saldırının, terör örgütünde bir süredir yaşanan ''liderlik'' çatışmasına dayandığı bildirildi. Saldırıyı Suriye uyruklu olan ve geçen yıl terör örgütünün silahlı kanadının başından uzaklaştırılan Fehman Hüseyi'nin adamları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Güvenlik birimlerinin yaptıkları teknik çalışmalar sonucu, Hakkari'deki mayınlama eyleminin örgüt içerisinde şiddet yanlısı ''Şahinler''in lideri konumundaki Suriye uyruklu ''Bahoz Erdal'' kod adlı Fehman Hüseyin'e bağlı olarak Hakkari kırsalında faaliyet gösteren ''Masiro'' kod adlı Bedirhan Abo liderliğindeki grup tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Terör örgütünün tek taraflı ''eylemsizlik'' kararının sona ermesine 4 gün kala, terör örgütü içerisinde silah bırakılmasına karşı çıkan ve şiddeti tırmandırmaya çalışan Fehman Hüseyin liderliğindeki ''Derin PKK''nın, Türkiye'de 12 Eylül halkoylaması sonrasında sorunların demokratikleşme sürecinde çözümüne yönelik oluşan ortamı sabote etmeyi hedeflediği kaydedildi. PKK terör örgütünün elebaşlarından ''Cemal'' kod adlı Murat Karayılan ile Suriye uyruklu Fehman Hüseyin arasında yaşanan liderlik kavgası, terörist başı Abdullah Öcalan'ın da desteğiyle, geçen yıl (15 Nisan 2009) terör örgütünün silahlı kadrolarının (HPG) başındaki Fehman Hüseyin'in görevden alınmasıyla sonuçlanmıştı. ''Kandil'in talimatlarını dinlemeyerek, özellikle Türkiye içerisinde sivilleri hedef alan kanlı eylemleri nedeniyle örgüt politikasına zarar verdiği'' gerekçesiyle görevden alınan ''Bahoz Erdal'' kod adlı Suriye uyruklu Fehman Hüseyin'in yerine Murat Karayılan'a bağlılığı ile bilinen bir başka Suriye uyruklu ''Sofi Nurettin'' kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed getirilmişti. Terör örgütünün silahlı kanadının üst kademesinde yaşanan bu değişiklik örgüt içerisinde Fehman Hüseyin yanlılarınca tepkiyle karşılanmıştı. Değişikliğin ardından Türkiye ve İran'daki terör örgütünde iç çatışmalar yaşanmış, bazı örgüt üyeleri bu çatışmalarda hayatını kaybederken, Fehman Hüseyin'inden yana tavır gösteren örgüt sorumluları Kandil'e çağrılarak sorgulanmışlardı. Örgüt dışına sızmaması için büyük gayret gösterilen ''liderlik çatışması'' telsiz konuşmalarına yansımış, örgütten kaçışları arttırmıştı. Terör örgütünde ''eylemsizlik'' kararı alanlar ile Hakkari'deki kanlı terör eylemini gerçekleştirenlerin PKK'da farklı merkezler olduğunu belirten terör uzmanları, geçmişte Diyarbakır'da dershane önünde yaşanan bombalı eylem, Batman'da 3 BDP'linin mayınlama eylemi sonucu öldürülmesi gibi saldırıların terör örgütünde yaşanan iç çatışmanın yansıması olduğunu söylediler. Ramazan ayı öncesinde Kürt kökenli vatandaşların tepkisinden çekinen terörist Murat Karayılan'ın liderliğindeki Kandil yönetimi, 20 Eylül tarihine kadar tek taraflı ''eylemsizlik'' kararı alındığını açıklamasına rağmen, Hakkari'nin güneyindeki Irak'ın kuzey bölgesinde görevlendirilen Fehman Hüseyin'e bağlı olarak faaliyet gösteren ''Masiro'' kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı bir grup PKK'lı, Hakkari'nin merkezinde Hacı Sait Camisi imamı Aziz Tan'ı, ''Örgütün şiddet politikasını desteklemediği ve dağlardaki gençlere silah bırakma çağrısı'' yaptığı için öldürdükleri ortaya çıkmıştı.