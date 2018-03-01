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Saldırı çözüm sürecini bitirmişti; Ceylanpınar davasında tüm sanıklara beraat

Davada yargılanan 4 sanığa, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

01 Mart 2018 16:53

Çözüm sürecini bitiren olay olarak kayıtlara geçen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasında tüm sanıklar, 'cinayet' suçlamasından beraat etti. Davada tutuklu yargılanan 4 sanık sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi'nde 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar’ın şehit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması bugün  Urfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.  13’üncü duruşması görülen davada mahkeme, evden çıkan parmak izleriyle parmak izi uyuşmayan 4’ü tutuklu 9 kişinin cinayet suçlamasından beraatına karar verdi.

Tutuklu yargılanan Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Sedat Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz’a sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 6’şar ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. 

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