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Saldırı 70 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı

06 Mayıs 2009 18:55

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen saldırı 35 çocuğu öksüz, 35 çocuğu da yetim bıraktı.

Mardin Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fevzi Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Valiliğinin talimatıyla köydeki çocuklara destek sunmak amacıyla çalışma başlattıklarını ve özel bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Olayın ardından korunmaya muhtaç çocukların tespiti için faaliyette bulunduklarını ifade eden Hamidi, şöyle dedi:

"Olaydan etkilenen çocuklara sosyal ve psikolojik destek vermek amacıyla çalışma başlattık. Saldırı nedeniyle 35 çocuğun hem annesi hem de babası ölmüş. Annesi ölen 20, babası ölen 15 çocuk tespit ettik. Bu şu ana kadar tespit ettiğimiz sayıdır. Sayıda artış olabilir."

Süt emen bebek de yetim kaldı

Hamidi, yetim ve öksüz kalan çocuklar içerisinde süt emen bebeğin de bulunduğuna işaret ederek, "Devlet olarak onlara sahip çıkacağız. Akrabaları izin verirse bu çocukları koruma altına alacağız. Eğer verilmezse çocuklar için ailelere para yardımı yapacağız" dedi.

Fevzi Hamidi, köyde çalışma yürüten ekibin içerisinde ayrıca Kürtçe bilen bir psikologun da bulunduğunu bildirdi.

‘İnanamıyoruz’

Olayın zanlısı olarak tutuklananlardan birinin ağabeyi olduğunu belirten yatalak hasta F.Ç, saldırıdan çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Her iki tarafta bizim akrabamız. İnanamıyoruz. Gözaltına alınan benim kardeşlerim. Ölenler de benim akrabam. Büyük bir şok yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan, Kimse Yokmu Derneği taziye için Bilge köyüne gelen vatandaşlara yemek dağıttı.

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