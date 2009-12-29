Saldırganları bulmadan bize dinlenmek yok

T24- Detroit-Amsterdam uçağına saldırı girişiminin ardından konuşan ABD Başkanı Barack Obama, "Sorumluları buluncaya kadar bize dinlenmek yok" dedi

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan yolcu uçağına saldırı girişiminin sorumlularını buluncaya kadar peşlerini bırakmayacaklarını söyledi.

Tatilini geçirdiği Havai'de açıklamalarda bulunan Obama, "Saldırıya adı karışanları bulmadan ve bunların hesabı sorulmadan dinlenmek yok" dedi. Ülkesinin, geçen haftaki saldırı girişimi gibi terörizm eylemlerine sert yanıt vereceğini vurgulayan Obama, şunları söyledi:

"Masum insanları katledenler şunu bilmeli ki, ABD, sadece savunma kaynaklarımızı güçlendirmekten çok daha ötesini yapacak. Amerikan yönetimi, bu tatil sezonunda sizin ve ailelerinizin emniyeti ve güvenliği için, ülkemizin korunması için gücü dahilindeki her imkanı kullanacak. Afganistan'dan, Yemen'den, Somali'den, ABD'ye saldırı planladıkları yer neresi olursa olsun, buralardan bizi tehdit eden ve şiddet içeren aşırılıkları bozmak, parçalamak ve yenilgiye uğratmak için gücümüz dahilindeki her unsuru kullanmaya devam edeceğiz."

Obama, saldırı girişiminin, karşı karşıya oldukları tehlikeler ve ülkeyi tehdit edenlerin doğasıyla ilgili bir uyarı niteliğini taşıdığını ifade ederek, "Girişim eğer başarılı olsaydı, tatili aileleri ve arkadaşlarıyla kutlamaya hazırlanan masum siviller, yolcu ve mürettebattan 300 kadar kişi ölebilirdi" ifadesini kullandı.

Havaalanlarında güvenlik artırılacak



Saldırı girişimine ilişkin bilgilendirildikten hemen sonra Amerikan halkının ve hava yolu ulaşımının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdiğini belirten Obama, ülkenin izleme sisteminin ve hava yolu güvenliğine yönelik düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini istediğini bildirdi.

Zanlının, tehlikeli patlayıcıları uçağa nasıl sokabildiğinin ortaya çıkarılması ve gelecekteki saldırıları önlemek için ne gibi adımların atılabileceğini belirlemeleri gerektiğine işaret eden Obama, hava yolu ulaşımıyla ilgili izlenen tüm arama yöntemleri, teknolojiler ve prosedürlerin yeniden inceleneceğini söyledi.

Obama ayrıca, ulusal güvenlik ekibine, ABD'ye saldırı düzenlemeyi amaçlayan teröristlere yönelik baskının sürdürülmesi talimatı verdiğini kaydetti.

