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Dünya
Deutsche Welle

Saldırganlara ait araç bulundu

Paris terör saldırılarını araştıran Fransız uzmanlar Paris'in doğusunda saldırganlara ait olduğundan şüphelenilen terk edilmiş bir otomobil daha buldu. En az bir failin kaçmış olduğundan şüpheleniliyor.

15 Kasım 2015 13:52


Fransız Europe 1 radyosunun haberine göre Paris saldırılarını araştıran Fransız uzmanlar Paris'in doğusunda terk edilmiş bir otomobil daha buldu. Seat marka siyah otomobilin restoran ve kafelere ateş açan teröristlerce kullanıldığından şüpheleniliyor.

Saldırganların hala firarda mı olduğu, yoksa Belçika'da gözaltına alınanlar arasında mı bulunduğu ise henüz kesinlik kazanmadı. Belçika'da Paris saldırılarıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen en az üç kişi gözaltına alınmıştı.

Fransız televizyon kanalı BFMTV Bataclan konser salonunu kana bulayan canlı bombalardan birinin altı yakınının da gözaltına alındığını duyurdu. Cumartesi günü canlı bombanın babası ve 29 yaşındaki erkek kardeşinin evleri aranmış ve her ikisi de gözaltına alınmıştı. Fransız vatandaşı olduğu belirtilen failin kimliğinin parmak izi sayesinde tespit edildiği bildirildi.

Geçen cuma gecesi birbirleriyle koordineli üç terörist ekip başkent Paris'in altı ayrı noktasına eşzamanlı saldırı düzenlemişti. Hedefler arasında kafeler, restoranlar, Bataclan konser salonu ve Almanya-Fransa futbol maçı bulunuyordu.

Paris terör saldırılarında en az 129 kişi yaşamını yitirdi, 99'u ağır olmak üzere 350'den fazla kişi de yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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