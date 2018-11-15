Saldırganlar olay yerine 4 kişi gelmişler

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Gültekin\'i vuranların olay yerine 4 kişi geldiği tespit edildi. Polis saldırganların üçünün yukarı çıktığını bir saldırganın ise binanın girişinde beklediğini tespit etti. Üçünün kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Beşiktaş, Balmumcu\'da dün gece meydana gelen olayın ardından soruşturmayı Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü birlikte yürütüyor. Yapılan çalışmalarda saldırganların 4 kişi olduğu belirlendi. Bu saldırganların 3\'nün olay sırasında yukarı çıkarak cinayet olayını gerçekleştirdiği birinin ise binanın girişinde beklediği tespit edildi.

Polis yaptığı soruşturmada Ali Rıza Gültekin\'in saldırı sırasında masadaki yerinden kalkmaya fırsat bulamadan öldüğünü belirledi. Ali Rıza Gültekin\'in cesedinin saldalyeye oturmuş bir şekilde masaya yüz üstü kapaklanmış olarak bulunduğu öğrenildi.Oldukça hızlı meydana geldiği anlaşılan olay sırasında Ali Rıza Gültekin\'in polis korumasının yan odada bulunduğu belirtildi.

Polis kumarhane olarak kullanıldığı iddia edilen dairede yaptığı aramada rulet, iskambil kağıdı ya da para yerine geçen oyun pulu gibi herhangi bir şey bulmadığı öğrenildi. Olay sırasında büyük bir panik yaşandığı içerde bulunan 21 kişinin masaları su dolaplarını devirerek cinayet mahallini terk ettikleri anlaşıldı. Olayın yaşandığı yerde güvenlik kamerasının bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer olayın bir alacak verecek meselesi yüzünden yada haraç isteme nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirterek olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirttiler.