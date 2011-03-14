-SALDIRGANLAR EN AZ İKİ KİŞİ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda otomatik silah kullandığı belirlenen zanlıların en az 2 kişi olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Tatlıses'in bulunduğu araca Kalaşnikof marka silahtan çıkan 4 mermi isabet etti. Çevredeki binalarda da 4 mermi izi bulunduğu, olay yerinde 11 adet boş kovan ele geçirildiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatlıses'in şoförü Çalışkan ve Derya Tuna'nın da aralarında bulunduğu bazı yakınlarının bilgisine başvurdu. Çevredeki binaların güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Tatlıses'in programının son bölümünün görüntüleri incelemeye alındı. Zanlıların en az 2 kişi olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Olayda terör veya suç örgütü emaresine rastlanmadığı, bu nedenle soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. Yeni başladığı bir programın çekimlerinden çıkan İbrahim Tatlıses, şoförü Hakan Çalışkan'ın kullandığı 34 AP 3843 plakalı, basın danışmanı Buket Çakıcı'nın da bulunduğu otomobille Nurol Plaza'dan ayrılmıştı. Araca tali yoldan Büyükdere Caddesi'ne çıkarken saat 00.16 sıralarında başka araçtan otomatik silahlarla ateş açılmış, Tatlıses kafasından yaralanmıştı. Kazada Buket Çakıcı'nın da yaralandığı bildirilmişti.