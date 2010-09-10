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SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ BURSA (A.A)

10 Eylül 2010 20:39

-SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Bursa'da düzenlenen mitingde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a saldıran kişinin kimliği belirlendi. Alınan bilgiye göre, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşması sırasında Milletvekili Birdal'ın yanına giderek kafa atması üzerine alanda bulunan onlarca kişi tarafından darp edilenin, Bilgehan Şimşek olduğu bildirildi. Şimşek'in, bir sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında, biyografi bölümüne ''Aslan burcu! Kafama koyduğumu öleceğimi bilsem yaparım'', ''Sevdiği sözler'' bölümüne ise, ''Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner'' yazdığı belirlendi. Sitede, İstanbul'da yaşayan Şimşek'in, bayram için Bursa'daki amcasının yanına geldiği, Bakü Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı bilgileri de yer alıyor.

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