Saldırganın eşkali belirlendi



Savcılık Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bugün resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre saldırıda İsrail'den gelen turist bir çift ve bir Fransız vatandaşı hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören ağır yaralı bir kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor. Belçika medyasında bu kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiği, önceden hazırlanan planlı bir saldırı olduğu belirtiliyor. Belçika polisi şüphelinin eşkalini belirledi ve gün içerisinde bu fotoğrafın yayınlanacağını açıkladı. Halktan olayla ilgili sahip olduğu bilgileri polisle paylaşması isteniyor. Soruşturmada cumartesi günü tanık olarak gözaltına alınan bir kişi de serbest bırakıldı.

Tel Aviv'den Belçika'yı ziyarete gelen İsrailli çiftin Brüksel'in merkezinde bulunan müzenin girişinde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırgan daha sonra iki müze çalışanına ateş açtı ve kayıplara karıştı.

Saldırının arkasında antisemitizm olup olmadığı sorusuna Belçika İçişleri Bakanı Joelle Milquet “Tahminimiz o yönde” yanıtını verdi. Milquet soruşturmanın devam ettiğini, Belçika'daki Yahudi kurum ve kuruluşlarının polis korumasının takviye edildiğini söyledi.

Saldırı Belçika'nın yanı sıra Avrupa Birliği tarafından kınandı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Belçika makamlarıyla ve Yahudi toplumuyla dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıyı Avrupa'daki Yahudi düşmanı atmosferle açıklayarak "Bu cani eylem Yahudilere ve onların devletine karşı sürekli kışkırtmanın bir sonucudur" dedi. Netanyahu Avrupa'da İsrail devletine karşı "hakaret ve yalanların" yayıldığını belirtti.