-SALDIRGANIN CESEDİ, MORGA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Taksim Meydanı'nda canlı bomba eylemini düzenleyen kişinin cesedi, morga kaldırıldı. Patlama sonucu parçalara ayrılan saldırganın cesedi, görevlilerce toplanarak cenaze torbasına konuldu. Eylemcinin cesedi daha sonra Adli Tıp Kurumu cenaze nakil aracına konularak morga gönderildi. Bu arada, olay yerindeki inceleme ve araştırmalar sürüyor. -ASLAN VE KESKİNBIÇAK'IN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan çevik kuvvet polisleri Muzaffer Aslan ile Halil Keskinbıçak'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muzaffer Aslan'ın dayısı Hasan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslan'ın patlamadan dolayı sağ bacağının baldırından yaralandığını ve başka yarası olmadığını söyledi. Aslan'ın yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesine alınarak kontrol altında tutulduğunu ve durumunun iyi oyduğunu belirten Taşçı, yeğeninin bir yıllık da evli olduğunu ifade etti. Aslan'ın annesi Ayşe Aslan da patlamayı duyduğu gibi hastaneye geldiğini ifade ederek, çok üzgün olduğu için daha fazla konuşmak istemediğini belirtti. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, patlamada yaralanan diğer çevik kuvvet polisi Halil Keskinbıçak'ın ise yüzünden ve göğüsünden yaralandığı ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. -ORGENERAL KIVRIKOĞLU, YARALILARI ZİYARET ETTİ- 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Orgeneral Kıvrıkoğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı. -PATLAMA SONRASINDA TRAFİĞE YOLLARDAN BAZILARI ULAŞIMA AÇILDI Taksim Meydanı'ndaki patlamanın ardından trafiğe kapatılan yollardan bazıları ulaşıma açıldı. Taksim Meydanı'nda 10'u polis 22 kişinin yaralandığı saldırının ardından trafiğe kapatılan Harbiye yönüne gidiş güzergahı ile Gümüşsuyu'ndan Taksim'e çıkış güzergahı yeniden ulaşıma açıldı. Sıra Selviler ile İstiklal Caddesi ise olay yerindeki inceleme ve araştırmaların sürmesi dolayısıyla ulaşıma kapalı bulunuyor. 15 ÜNİTE 0 RH(-) TAZE KAN Türk Kızılayı, Taksim'de meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin alınması üzerine, 15 ünite 0 Rh (-) taze kanı Taksim İlkyardım Hastanesine ulaştırdı. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından alarm durumuna geçildiği belirtilerek, ''Yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile temasa geçilerek, muhtemel kan ihtiyacının karşılanması için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Türk Kızılayı Çapa Kan Merkezi'nden 15 ünite 0 Rh(-) taze kan Taksim İlkyardım Hastanesine ulaştırıldı'' bilgisine yer verildi. Açıklamada, çevredeki Türk Kızılayı şubelerinin de bölgedeki çalışmalara destek verdiği kaydedildi. -TÜRK-İŞ'TEN KINAMA Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Taksim'de meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, ''Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde, halkımızın Cumhuriyet coşkusu ile kenetlendiği günlerde yapılan bu saldırı, ülkemizin huzurunu hedef almaktadır'' dedi. Kumlu, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''İstanbul Taksim Meydanı'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen ve 12'si sivil olmak üzere 22 vatandaşımızın yaralandığı 'canlı bomba' saldırısını şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde, halkımızın Cumhuriyet coşkusu ile kenetlendiği günlerde yapılan bu saldırı, ülkemizin huzurunu hedef almaktadır. Kanlı saldırıları ile güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil halkın da canına kasteden bu karanlık çevrelerin hak ettikleri cezayı bulacaklarına ilişkin inancımız sonsuzdur. Saldırıda yaralanan güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.''