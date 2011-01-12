-SALDIRGANIN AİLESİ ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ PHOENIX (A.A) - 12.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinde Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın başından vurulduğu saldırının zanlısı Jared Lee Loughner'ın ailesi, olaydan duydukları ''derin üzüntüyü'' dile getirdi. Jared Loughner'in ailesi yayımladığı yazılı açıklamada, meydana gelen trajik olaydan dolayı ''son derece üzgün olduklarını ve çok zor bir dönemden geçtiklerini'' belirtti. Saldırının kurbanlarının ailelerinden özür dileyen Loughner ailesi, ''Medyanın özel hayatımıza saygı göstermesini istiyoruz'' ifadesini kullandı. Loughner ailesinin açıklamasında, ''Neler hissettiğimizi ifade edebilecek kelimeler yok. Bu kelimelerin var olmasını isterdik kurbanların ailelerini teselli edebilmek için. Bütün bunlar neden oldu anlamıyoruz'' denildi. Ailenin açıklaması, ''Keşke, olayların seyrini değiştirebilme gücüne sahip olabilseydik de bütün bunlar olmasaydı'' ifadesiyle son buldu. Jared Lee Loughner düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişinin ölümüne, aralarında ABD Kongresi üyesi Gabrielle Giffords'un da bulunduğu 14 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Jared Lee Loughner, dün ilk kez mahkeme önüne çıkartıldı. (AFP-ENV-NUR)