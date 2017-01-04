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Saldırganı Reina'ya götüren taksici konuştu: Cep telefonumu rica edip bir-iki yeri aradı

"Kırık bir Türkçe ile konuşuyordu"

04 Ocak 2017 18:34

Reina'da terör saldırısı düzenleyen ve 39 kişiyi katleden teröristin kod isminin Abu Muhammed Horasani olduğu öne sürülen teröristi olay yerine 300 metre mesafede bırakan taksici ifade verdi. Sabah'ın haberine göre, 34 TJT 14 plakalı taksinin sürücüsü, olaydan 3-4 saat sonra gözaltına alındı. Taksi şoförü, teröristi Zeytinburnu'ndan aldığını, sahil yolunu takiple olay yerine geldiğini ve silah seslerini duyup saldırıyı fark edince korkup kaçtığını söyledi.

TEM Şube'de sorgulanan taksici, "Kırık bir Türkçe ile konuşuyordu. Cep telefonumu rica edip bir-iki yeri aradı. Anlayamadığım Arapça'ya benzer bir dille konuştu. Konuşma bitince telefonumu verdi. Olay yerine 250-300 metre mesafe uzaklıkta ücretini ödeyerek indi" diye ifade verdi.

Taksicinin 0531 ile başlayan cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen polis, teröristin söz konusu görüşmeyi Kazakistan doğumlu Yefien C., DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı Yusuf kod adlı İlyas Momoşaripov ile yaptığını saptadı.

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