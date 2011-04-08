-SALDIRGANA KINAMA CEZASI VERİLMİŞ ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'i silahla vurarak öldüren, müdürlükte şef olarak görev yapan zanlı H.S'ye bir süre önce ''kınama'' cezası verildiği öğrenildi. H.S, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı merkez disiplin kuruluna sunduğu savunmada, ''Haksızlığa uğradığını, başarılı çalışmalarının birilerini rahatsız ettiğini'' belirtti. H.S kısa bir süre önce hakkındaki iddialar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. H.S disiplin kuruluna sunduğu savunmada, Destek Hizmetleri Şefi olarak görev yaparken hakkında ''asılsız ve mesnetsiz'' sözlü serzeniş ve yakınmalar doğrultusunda açılan soruşturmayla kendisine verilen ''kınama'' cezasının, yaptığı çalışmalar ve iddiaların asılsız olması nedeniyle ağır, haksız ve kişisel olduğunu öne sürdü. Kınama cezasına dayanak gösterilen giriş-çıkış kartını güvenlik görevlisine bırakarak okuttuğu yönündeki iddiaya yanıt veren H.S, görevi gereği geç saatlere kadar hizmet binası dışında olması ve mesailerin giriş-çıkış kayıtlarına göre ödenmesi nedeniyle kartını güvenlik görevlisine bırakarak bu konuda yaşadığı sıkıntıyı çözmeyi düşündüğünü belirtti. Bir görev dönüşü görevliden kartını istediğinde ''kartının il müdürü tarafından alındığının'' bildirildiğini anlatan H.S, bu gelişme üzerine yaşamış olduğu stres nedeniyle gece rahatsızlanarak devlet hastanesi acil servisine başvurduğunu ve kendisine 3 gün istirahat verildiğini kaydetti. H.S, il müdürü Naci Şahin ile yaptığı görüşmede ise ''kartını bırakmasının yanlış olduğu ve bir daha bırakmaması'' yönündeki uyarıya istinaden kartını bir daha bırakmadığını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ifadesinin alındığını, iddiaları yanıtladığını ifade eden H.S, savunmasında, ''Ancak mesai devam kartımı mesaide olmadığım saatlerde güvenlik görevlilerine okutturup, kurumca belirtilen usul ve esasları yerine getirmediğimden beisle,kınama cezası ile tecziye edilmem uygun görülerek, 10 Kasım 2010'da tarafıma tebliğ edilmiştir'' ifadelerine yer verdi. H.S, ''Görev alanına giren alımların toplu ve yasal çerçevede alınmasını sağlamasının, kırtasiye ve büro malzemelerinin DMO'dan teminine gidilmesinin, çağın gereklerine uygun iş ortamları yaratmasının, her denileni yapmamasının'' bazı kişileri rahatsız ettiğini ve hakkındaki iddiaların ortaya atıldığını savunmuştu.