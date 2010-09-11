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SALDIRGAN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI BURSA (A.A)

11 Eylül 2010 18:08

-SALDIRGAN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI BURSA (A.A) - 11.09.2010 - Bursa'da düzenlenen mitingde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a saldıran Bilgehan Şimşek, yoğun bakımdan çıktı. Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşması sırasında Milletvekili Birdal'ın yanına giderek kafa atması üzerine alanda bulunan onlarca kişi tarafından darp edilerek ağır yaralanan Şimşek, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından yoğun bakımdan çıkarıldı. Genel cerrahi bölümünde yoğun güvenlik önlemi altında tedavisi devam eden Şimşek'in, 8 kaburgasında kırık olduğu, şuuru tam anlamıyla yerine gelmediği için henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi. Bir sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında İstanbul'dan bayram için Bursa'daki amcasının yanına geldiğini ifade eden Şimşek'in, Bursa'da birinin yanında kalıp kalmadığının henüz tespit edilemediği kaydedildi. Üzerinden çeşitli kişilere borcu olduğuna dair evrak çıkan Şimşek'i, şu ana kadar yakınlarından herhangi kimsenin ziyaret etmediği, Bursa Emniyet Müdürlüğüne gelerek de başvuruda bulunmadığı bildirildi. Herhangi grupla bağlantısı olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam eden Şimşek'in, şuuru tam olarak geldiğinde ifadesinin alınması ve tedavisinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

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