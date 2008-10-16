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Spor

'Saldırgan' tavrını koruyacakmış!..

Formula 1 takımlarından McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, "saldırgan" tavrını Çin Grand Prix'sinde de sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

16 Ekim 2008 03:00

Formula 1 takımlarından McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, "saldırgan" tavrını Çin Grand Prix'sinde de sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sondan bir önceki yarışı Çin Grand Prix'sine yaklaşılırken, pilotlar klasmanında 84 puanla lider durumda olan Hamilton, geçen haftaki Japonya yarışında takındığı "saldırgan" tavrını, bu yarışta da devam ettirmeye kararlı olduğunu belirtti.

"İhtiyatlı" davranmayı düşünmediğini ifade eden İngiliz pilot, "Bu, bir otomobil yarışı. Nasıl olmamı bekliyorsunuz ki? Tavrımı değiştirmek gibi bir planım yok" dedi.

Yarış için Çin'de bulunan Hamilton, "Buradayım ve her zamanki gibi güçlüyüm. Önümüzde 2 yarış daha var ve 5 puan farkla birinci sıradayım. Bir sonraki adım için önümde iyi fırsatlar var" diye konuştu.

Hamilton'ı, 79 puanla Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa takip ediyor.

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