T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saldırgan Reina'dan 60 metre ileride sivil bir grup tarafından durdurulmuş

Saldırganı durduranların sivil polis olabileceği de iddia ediliyor

07 Ocak 2017 10:35

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin, saldırıdan dakikalar sonra eğlence merkezinden yürüyerek çıktığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler gün yüzüne çıktı. Saat 01.37'de çekilen kamera görüntülerinde saldırganın, Reina'dan Ortaköy yönüne doğru yaklaşık 60 metre ilerledikten sonra olay yerini izleyen bir grup tarafından durdurulduğu, eline bakıldıktan sonra da yaralı zannedilerek gitmesine izin verildiği görülüyor. Saldırganı durduranların sivil polis olabileceği de iddia ediliyor.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, gece kulübünün çok yakınındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan olduğu iddia edilen kişi, Reina’dan ayrıldıktan sonra sola dönerek, Ortaköy istikametine doğru yürüyor. Sol elini cebinde tuttuğu görünen şahıs, Reina’dan yaklaşık 60 metre uzaklıkta bir aracın arkasında duran bir grup sivil tarafından durduruluyor.

Sivillerin içinde yakası fosforlu bir görevli de dikkat çekiyor. Gruptaki iki sivil, saldırgana seslenerek geri dönmesini istiyor. Geri dönen saldırganın yaralı halde olduğu anlaşılan sağ eline bakan iki sivil, bu şahsın gitmesine izin veriyor. Saldırgan olduğu iddia edilen kişinin bu esnada bile sol elini cebinden çıkarmadığı görülüyor. Cebinde tuttuğu nesnenin silah ya da bir patlayıcı olabileceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

Yılbaşı gecesiteröristsivil polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24