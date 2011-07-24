-SALDIRGAN POLİS KIYAFETİ GİYMİŞ SUNDVOLLEN KÖYÜ (A.A) - 23.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da Cuma akşamüstü Oslo Fiyordu'nun kuzeybatısındaki Ütoya adasında ülke tarihinin "ilk korkunç terörüne" girişen Anders Behring Breivik'in (32), komando birliği Oslo'dan yetişene kadar geçen 1,5 saat içinde öldürdüklerini çoğu kez kurtarma görevlisi polis görüntüsüyle aldatarak katlettiği bildirildi. İktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına katılan 600 öğrenci arasında bulunan 18 yaşındaki Erik Kursetgjerde, birçok kişinin polis üniformalı katile kanarak ona yöneldiği sırada öldürüldüklerini anlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, gençler ağaçlara, ada gölüne kaçmaya çalıştı fakat katil onları tek tek bularak başlarına kurşun sıktı. "Gelin, Burada emniyettesiniz" diye bağıran katilin önüne çıkan herkes öldürüldü. İşçi Partisi toplantısına katılanların 6'da biri katledildi. Oslo hükümet binası bölgesinde ölen 7 kişi dışında Ütoya'da 85 ölü var. Halen kayıp olan 5 kişi ise denizde ve ada gölünde aranıyor. Denize ve göle kaçanların bazıları o sırada bölgede olan kayık ve tekne sahipleri tarafından kurtarılırken, boğulanlar da oldu. Can çekişenleri katil tek tek vurdu. Ütoya'da bulunan Thorbjörn Vereive, olanları "katil, öldürdüklerine tek tek 'gelin, burası güvenli' diye seslenerek aldattı, tek tek vurdu" diye anlatırken, Dana Barzingi, devlet televizyonu NRK'ya "kaçacak tek yer denizdi. Alçak sesle konuşan polis üniformalı katil 'gelin buraya sizi kurtaracağım' diyerek suya atlayanları tek tek vurdu" dedi. Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Störe de, bizzat, katliamın bir buçuk saat sürdüğünü açıkladı. Bir görgü tanığına göre, "çukura sığınanlar, bağışlanmaları için yalvardı ama köpekler gibi anında vuruldular." NRK, helikopterden çekilmiş bulanık görüntüde, öldürdüklerine kollarını açmış silahlı kişiyi en kötü korku filmi gibi gösterdi. Norveçliler, "1995 Oklahoma katliamı ve 11 Eylül" yorumlarında bulundu.