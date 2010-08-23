-SALDIRGAN İKİ REHİNEYİ ÖLDÜRDÜ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, bir otobüste bulunan kişileri rehin alan saldırgan iki rehineyi öldürdü. Saldırgan, bir radyoya yaptığı açıklamada iki Hong Konglu rehineyi öldürdüğünü belirtti. Bölgedeki AFP muhabiri de araç yakınında silah sesleri duyulduğunu söyledi. Bu arada polisin otobüse baskın düzenlediği bildirildi. Saldırgan, polisin otobüse yaklaşması durumunda rehineleri öldüreceği tehdidinde bulunmuştu. Çoğu Hong Konglu 24 yolcunun bulunduğu otobüsü rehin alan Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin, M16 tüfeği kullandığı ve atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiği bildirilmişti. Saldırgan, daha önce aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi serbest bırakmıştı.