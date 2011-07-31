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Dünya

SALDIRGAN, HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİ OSLO (A.A)

31 Temmuz 2011 23:25

-SALDIRGAN, HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİ OSLO (A.A) - 31.07.2011 - Norveç'te yaşanana katliamın ardından iktidardaki İşçi Partisine halk desteğinin arttığı bildirildi. Dagbladet gazetesinde bugün yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, partinin oyları 11.1 puanlık artışla yüzde 41.7'ye yükseldi. Önceki gün ve dün yapılan araştırmada, saldırgan Anders Behring Breivik'in 2006'ya kadar üye olduğu aşırı sağ İlerleme Partisi'nin oylarının ise üç puanlık bir azalmayla yüzde 16,5'a gerilediği ortaya çıktı. Öte yandan, saldırılarda 77 kişiyi öldüren Breivik, önceki gün yapılan ve on saat süren sorgusunda, daha fazla konuşmak için hükümetin istifa etmesini ve Norveç Kralı 5. Harald'ın tahttan çekilmesini istedi. Polisin bu istekleri reddettiği, Breivik'in de en sonunda polisle işbirliği yaptığı belirtildi.

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