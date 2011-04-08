-SALDIRGAN CEZAEVİNDE MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - Muğla'da SGK İl Müdürü Naci Şahin'i vurarak öldüren Hasan Sünnetçioğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Naci Şahin'i, diğer il müdürleriyle toplantıdayken tabancayla başından vurarak öldüren ve daha sonra ikna çabalarının ardından güvenlik güçlerine teslim olan aynı kurum çalışanı Hasan Sünnetçioğlu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'deki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede, ''Naci Şahin'i öldürmek ve yedi SGK personelini rehin almak'' iddiasıyla mahkemeye çıkartılan Sünnetçioğlu tutuklandı. Sünnetçioğlu, cezaevi aracına götürülürken gazetecilerin, ''Rehineleri de öldürecek miydiniz?'' sorusu üzerine, ''Onları öldürmem asla söz konusu değildi. Kendimi öldürecektim. Yaptıklarımdan pişmanım'' dedi.