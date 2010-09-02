-SALDIRGAN ÇEVRE PROGRAMLARINDAN MEMNUN DEĞİLMİŞ SILVER SPRING (A.A) - 01.09.2010 - Discovery Channel'ın Silver Spring'deki binasına baskın düzenleyerek birkaç kişiyi rehin alan silahlı kişinin, kanalın çevre programlarından rahatsızlık duyduğu bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganın adının James J. Lee olduğunun düşünüldüğünü söyledi. The Gazette'de yayımlanan bir habere göre, Lee, 2008'de yine aynı bölgede düzenlediği bir gösterinin ardından tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede, San Diego'daki işinden kovulduktan sonra gezegeni kurtarmak için çalışmaya başladığını belirten Lee, Discovery'nin programlarınınsa pek de bu işle alakası olmadığını düşündüğünü ifade etti. Adına kayıtlı bir web sitesinde de Discovery'i eleştiren Lee, "Bu kişiler, gezegenin problemlerine katkıları konusunda oldukça sinsi ve aldatıcı hareket ettiler. Sadece yeni şovlarına bakın, bence bu sadece para kazanmaya yönelik ürünlerden biri, gerçek çözümlerle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.