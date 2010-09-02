T24 LogoT24 Logo
Dünya

SALDIRGAN ÇEVRE PROGRAMLARINDAN MEMNUN DEĞİLMİŞ SILVER SPRING (A.A)

02 Eylül 2010 03:36

-SALDIRGAN ÇEVRE PROGRAMLARINDAN MEMNUN DEĞİLMİŞ SILVER SPRING (A.A) - 01.09.2010 - Discovery Channel'ın Silver Spring'deki binasına baskın düzenleyerek birkaç kişiyi rehin alan silahlı kişinin, kanalın çevre programlarından rahatsızlık duyduğu bildirildi.  Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganın adının James J. Lee olduğunun düşünüldüğünü söyledi.  The Gazette'de yayımlanan bir habere göre, Lee, 2008'de yine aynı bölgede düzenlediği bir gösterinin ardından tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede, San Diego'daki işinden kovulduktan sonra gezegeni kurtarmak için çalışmaya başladığını belirten Lee, Discovery'nin programlarınınsa pek de bu işle alakası olmadığını düşündüğünü ifade etti. Adına kayıtlı bir web sitesinde de Discovery'i eleştiren Lee, "Bu kişiler, gezegenin problemlerine katkıları konusunda oldukça sinsi ve aldatıcı hareket ettiler. Sadece yeni şovlarına bakın, bence bu sadece para kazanmaya yönelik ürünlerden biri, gerçek çözümlerle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24