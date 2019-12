Saldırgan birisinden işaret bekliyordu

T24 - Samsun’da yumruklu saldırıya uğrayan kapatılan DTP’nın eski lideri Ahmet Türk taburcu edildi. Türk, “Sadece Kürtler değil, Türk halkı da bu olayı hem yüreğinde hem beyninde mahkum etti” dedi.



Taburcu edilen Türk: Bir musibet bazen çok daha hayırlı şeyler getirir. Saldırganı bağırırken gördüm, birilerinden işaret bekliyordu, aldı...Samsun’da uğradığı yumruklu saldırıda burnu kırılan, kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk, iki günlük tedavinin ardından Güven Hastanesi’nden taburcu edildi. Burnu alçılı olan Türk, “Bir musibet bazen çok daha hayırlı şeyler getirir” dedi. Türk, adliyeden çıkarken saldırganı bağırırken gördüğünü belirterek, evinde kabul ettiği gazetecilere şunları anlattı:



“Bir yerlere bakıyordu. Birilerinden işaret bekliyordu. Herhalde o işareti almış olmalı ki bana saldırdı. Bana hücum ederken gördüm. Ama arkamda kameralar vardı, gazeteciler vardı.



Çekilmek istemedim. Çekilsem, eğilsem, şiddetli yumruk onlara gelecekti. Polislerin tutumu çok olumsuzdu. Ters ters bakıyorlardı. Selamımızı almıyorlardı. Böyle olmaması lazım. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da Van’da saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı’nın görevlileri uyarması yeterli değil. Bu tür olayların Türkiye’de toplumsal barışı zedeleyeceği mesajlarının her kesim tarafından kamuoyuna verilmesi gerekir. Yoksa mesele Ahmet Türk’ün yumruk yeme meselesi değil, Türkiye’de iç barış ve toplumsal barışın zedelenmemesi. Yumruk yemek önemli değil. Bunun sonucu toplumsal gerginliğe neden oluyor.”



Her kesimden “geçmiş olsun” mesajları iletilen Türk’ü dün arayanlar arasında CHP grup başkan vekilleri Hakkı Suha Okay ve Kemal Anadol ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Türk’ü ziyaret edeceği öğrenildi.



Ahmet Türk, dün öğle saatlerinde beraberinde Muş Milletvekili Sırrı Sakık, BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız ve eski Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk’la birlikte hastaneden çıkarken yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:



“Ben inanıyorum ki, bazen bir söz var. Deniyor ki, bir musibet bazen çok daha hayırlı şeyler getirir. Ben böyle olayların yaşanmamasını diliyorum. Ama önemli olan bütün yaşananlardan ders çıkarılmalı. Geleceği kardeşçe, birlikte örecek, bunu birlikte gerçekleştirecek ortak duruşu, mantığı ortaya koymamızdır. Türk, saldırganın tutuklandığının hatırlatılması üzerine, “Faili çok önemsemiyorum, geleceği önemsiyorum. Özellikle bunu herkesten rica ediyorum” dedi. Yumruklu saldırının ardından bazı illerde çıkan olayları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Türk, “Özellikle bunu herkesten rica ediyorum. Elbette tepkiler olacak ama demokratik boyutlar içinde kalması çok önemli” diye konuştu.





‘Sakık tahrik etti’



Samsun’da kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’e yumrukla saldırmaktan tutuklanan İsmail Çelik’in (27) babası Ali Çelik (62), oğlunun duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.



Oğlunun 2004’te askere gittiğini ve Konya’da acemi birliğinde tanıştığı arkadaşının dağıtımdan sonra Silopi’de şehit düştüğünü belirterek, “İsmail askerliğini Kıbrıs’ta tamamladı. Her şehit haberinde ağlardı. Sırrı Sakık’ın olay günü adliye önündeki bağırmaları, haykırmaları oğlumu tahrik etmiştir” dedi.